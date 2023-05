Wagner-Chef droht mit Abzug aus Bachmut am 10. Mai

Schon mehrfach kündigte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin an, die Söldner-Truppe aus der strategisch wichtigen Stadt Bachmut abzuziehen. Wie ernst meint er es diesmal?

Nach Klagen über fehlende Munition hat der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, mit dem Abzug seiner Kämpfer aus der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut in der kommenden Woche gedroht.

„Ohne Munition werden meine Jungs keine unnötig hohen Verluste tragen. Darum ziehen wir uns ab dem 10. Mai 2023 aus der Ortschaft Bachmut zurück“, sagte Prigoschin in einem auf seinem Telegram-Kanal veröffentlichten Video. Zugleich schrieb er: „Wenn Russland in Gefahr sein wird, werden wir erneut zur Verteidigung kommen.“

Evgeniy Prigozhin declares in a video that he will be ordering the withdrawal of Wagner mercenaries from Bakhmut due to an acute shortage of ammunition allegedly ordered by the Russian General Staff. He says Wagner will stay in the city until 9 May to avoid shame on this day. He… pic.twitter.com/zFooKfYXRP

— Dmitri (@wartranslated) May 5, 2023