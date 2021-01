Weißes Haus veröffentlicht lange Liste der Errungenschaften von Präsident Trump

In zwei Tagen verlässt Donald Trump das Weiße Haus und macht Platz für den Demokraten Joe Biden. Doch zuvor veröffentlichte das Haus eine lange Liste mit den Errungenschaften des Präsidenten.

Das Weiße Haus veröffentlichte eine lange Liste mit den Errungenschaften von Präsident Donald Trump während seiner Präsidentschaft.

Das Dokument mit dem Titel „Trump Administration Accomplishments“ (Errungenschaften der Trump-Administration) listet auf, was der scheidende Präsident in den letzten vier Jahren erreicht hat: einen beispiellosen Wirtschaftsboom vor der Viruspandemie der KPC (Kommunistische Partei Chinas), Arbeitsmöglichkeiten für Amerikaner aller Schichten, Steuererleichterungen für die Mittelschicht, Schaffung von Arbeitsplätzen und Investitionen in Opportunity Zones (Gelegenheitszonen), Deregulierung sowie Handelspolitik und -abkommen.

Zu den Meilensteinen des Präsidenten, die in der Liste erwähnt werden, zählen die über 450 Meilen neue Grenzmauer zu Mexiko, über 2,2 Billionen Dollar an Militärausgaben und der Wiederaufbau des Justizsystems.

Mit Hilfe der republikanischen Mehrheit im Senat gelang es Trump, drei konservativ orientierte Richter im Obersten Gerichtshof zu installieren und über 230 Bundesrichter und 54 Richter für verschiedene Berufungsgerichte zu ernennen.

Die Liste hebt auch Trumps Eintreten für die Religionsfreiheit in den Vereinigten Staaten und weltweit hervor, einschließlich der „Verhängung von Beschränkungen gegen bestimmte chinesische Beamte, interne Sicherheitseinheiten und Unternehmen“ wegen ihrer Mitschuld an der Verfolgung von Mitgliedern religiöser Gruppen in China.

Das Dokument des Weißen Hauses scheint darauf hinzudeuten, dass Trump sich darauf vorbereitet, das Weiße Haus nach einem langen Streit über die Integrität der Wahlen zu verlassen.

Trump präsentierte kürzlich zu zwei unterschiedlichen Gelegenheiten seine Errungenschaften. Am Montag besuchte er die Südgrenze, um die neu errichtete Grenzmauer zu feiern, und am Mittwoch pries er in einer Erklärung seine Militärpolitik an.

„Es war eine große Ehre, unser Militär wiederaufzubauen und unsere tapferen Männer und Frauen in Uniform zu unterstützen“, sagte er in der Erklärung vom 14. Januar.

Anfang des Monats verpflichtete er sich zu einem „geordneten Übergang“ zur nächsten Regierung und sagte, dass er nicht an der Amtseinführung des designierten Präsidenten Joe Biden teilnehmen werde.

Ein Reporter, der vor dem Weißen Haus postiert war, berichtete, dass Trumps Mitarbeiter aus dem Westflügel ausziehen würden.

„Die Wände des Westflügels sind kahl, bis auf einige Gemälde und Bilder, die zum Weißen Haus gehören. Die meisten Schreibtische sind leergeräumt“, schrieb Bloomberg White House Reporterin Jennifer Jacobs in einem Twitter-Post.

Trump hat die vehementen Anfechtungen gegen die Wahlergebnisse vom November abgeschwächt, nachdem die meisten Rechtswege auf verschiedenen Ebenen der Staats- und Bundesgerichte ausgeschöpft waren. (nmc)

(Mit Material von The Epoch Times USA)