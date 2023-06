„Clinton-Socken“-Fall: Wie Trump vor Gericht gewinnen will

Der ehemalige Präsident Donald Trump im Trump National Golf Club in Bedminster, N.J., am 13. Juni 2023. Foto: Chip Somodevilla/Getty Images

Ex-Präsident Donald Trump ist zuversichtlich, dass er eine Anklage wegen falschen Umgangs mit Regierungsdokumenten abwenden kann. Wie er das machen will, erklärte er während einer Rede vor seinen Anhängern.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat am Dienstag in seiner Rede in Bedminster, New Jersey, das weitere Prozedere für seine juristische Verteidigung gegen die Klage des Sonderermittlers Jack Smith erläutert.

Trump sprach zu Anhängern und Familienmitgliedern, wenige Stunden, nachdem er in 37 Anklagepunkten zu seinem Umgang mit angeblichen Geheimdokumenten au…