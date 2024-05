Zeuge bestätigt: Trump hat ihn nicht gebeten, Schweigegeldzahlungen zu leisten

Ein Zeuge im New Yorker „Schweigegeld“-Prozess von Donald Trump schien am Montag, 6. Mai, die Behauptungen der Anwälte des Ex-Präsidenten zu bestätigen, dass es sich bei den Zahlungen, die im Mittelpunkt des Falles stehen, um „Rechtskosten“ handelt. Er sagte außerdem, dass er nicht persönlich vom ehemaligen Präsidenten angewiesen wurde, diese Zahlungen zu leisten.

Der ehemalige Mitarbeiter der Trump Organization, Jeffrey McConney, sagte aus, dass es sich bei den Zahlungen an den ehemaligen Trump-Anwalt Michael Cohen um Rechtskosten handelte. Jeffrey McConney arbeitete von 1987 bis Februar 2023 für die Trump Organization im Finanzbereich als Controller.

„Michael Cohen war ein Anwalt?“, fragte Trump-Verteidiger Emil Bove den Zeugen McConney.

McConney antwortete: „Sicher, ja.“

Bove fragte: „Und Zahlungen an Anwälte durch die Trump Organization sind Rechtskosten, richtig?“

McConney antwortete: „Ja.“

Später sagte McConney, dass Trump und der ehemalige CFO der Trump Organization, Allen Weisselberg, ihm nie gesagt hätten, er solle die Zahlungen an Cohen als Rechtskosten verbuchen.

„Präsident Trump hat Sie nicht gebeten, irgendetwas von dem zu tun, was Sie gerade beschrieben haben?“, fragte der Anwalt dann.

McConney antwortete: „Hat er nicht.“

Bove fragte: „Und soweit Sie wissen, hat Präsident Trump niemanden gebeten, diese Dinge zu tun?“

„In keinem der Gespräche, die Sie mit Weisselberg geführt haben, hat er angedeutet, dass Präsident Trump ihn gebeten hätte, diese Dinge zu tun?“

McConney antwortete: „Allen hat mir das nie gesagt.“

Wenig Kontakt mit Cohen

McConney sagte, seine Interaktionen mit Cohen seien „minimal“ gewesen. Abgesehen von E-Mails über Rechnungen habe er nie mit Cohen über die Erstattungen gesprochen.

In Gerichtspapieren haben Trumps Anwälte die Zahlungen an Cohen als Rechtskosten bezeichnet, während die Staatsanwaltschaft behauptet, sie seien ein Versuch gewesen, die wahre Natur der Zahlungen im Vorfeld einer Wahl zu verschleiern.

Cohen nutzte die Gelder, um die Pornodarstellerin Stormy Daniels dafür zu bezahlen, dass sie nicht öffentlich über die Behauptungen über eine Affäre im Jahr 2006 spricht, die Trump wiederholt bestritten hat.

Die Verteidigung argumentiert, dass die Rechtskosten legitim und nicht illegal waren. Anwalt Bove brachte McConney dazu, zu sagen, dass er nicht wisse, ob Cohen im Jahr 2017 juristische Arbeit für Trump geleistet habe.

Auf die Frage des Anwalts, ob Trump ihn persönlich gebeten habe, eine der Aufgaben auszuführen, antwortete der ehemalige Mitarbeiter, dass dies nicht der Fall sei.

Er habe nicht regelmäßig mit Trump gesprochen. Außerdem sei es in den Gesprächen mit ihm nicht um Buchhaltungsprogramme gegangen.

McConney, der am 6. Mai etwa drei Stunden lang aussagte, bestätigte vor Gericht auch, dass die 1099-Steuerformulare, die Cohen für die Zahlungen im Jahr 2017 zugesandt wurden, der US-Steuerbehörde IRS offengelegt wurden.

„Es gibt keinen Platz auf diesem Formular, um die Zahlungen für juristische Dienstleistungen und die entstandenen Kosten aufzuschlüsseln, richtig?“, sagte Bove, als er nach dem 1099-Formular fragte.

McConney stimmte zu.

„Und es ist Michael Cohens Aufgabe, herauszufinden, wie er diese Zahlungen bei seinen persönlichen Steuern verbuchen kann, richtig?“, fragte Bove ihn dann.

McConney antwortete: „Ja.“

Bove fragte: „Und Sie wissen nicht, was er getan hat, richtig?“

McConney antwortete: „Das ist richtig.“

Es ist unwahrscheinlich, dass Weisselberg aussagen wird. Derzeit verbüßt er eine fünfmonatige Haftstrafe, weil er sich Anfang des Jahres in einem anderen Fall des Meineids in zwei Fällen schuldig bekannt hatte.

„Missachtung des Gerichts“

Tags zuvor, am Montag, 6. Mai, hatte Richter Juan Merchan entschieden, dass sich Trump erneut der Missachtung des Gerichts schuldig gemacht hat, da er gegen das Redeverbot verstoßen habe.

Der Richter warnte den ehemaligen Präsidenten, dass dieser inhaftiert werden könnte, wenn er weiterhin die Auflage des Gerichts missachtet, wonach es ihm verboten ist, sich zu bestimmten Personen im Zusammenhang mit dem Fall zu äußern.

In seinen Äußerungen gegenüber Gerichtsreportern, die er auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social veröffentlichte, sagte Trump, dass „sie mir meine verfassungsmäßigen Rechte genommen haben“, und erklärte, dass „dies noch nie zuvor“ in den Vereinigten Staaten geschehen sei.

„Es ist eine lächerliche Sache. Es ist ein lächerlicher Fall“, sagte er und wies darauf hin, dass Rechtsexperten gesagt haben, dass es „hier keinen Fall gibt“.

Richter Merchan habe einen Interessenkonflikt, so Trump. „Er hat mir das verfassungsmäßige Recht genommen, zu sprechen.“

Trump wies darauf hin, dass ihm Reporter während einer Veranstaltung in Miami Fragen zu dem Fall stellten und er nicht auf ihre Fragen antworten durfte.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Witness Says Trump Did Not Personally Ask Him to Carry Out ‘Hush Money’ Payments“. (deutsche Bearbeitung nh)