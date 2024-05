Trump liegt 10 Punkte vor Biden: Wahlumfrage

Donald Trump hat einer aktuellen Umfrage zufolge seinen Vorsprung vor US-Präsident Joe Biden im Vorfeld der bevorstehenden Wahlen auf zehn Prozentpunkte ausgebaut.

In einem Dreikampf zwischen Trump, Biden und Robert F. Kennedy Jr. erhält der ehemalige Präsident die Unterstützung von 46 Prozent der wahrscheinlichen US-Wähler, so die Ergebnisse einer von Rasmussen Reports durchgeführten Umfrage vom 29. April bis 1. Mai. Dies ist ein Vorsprung von zehn Prozentpunkten gegenüber Biden, der nur 36 Prozent Unterstützung erhielt. Neun Prozent unterstützten den unabhängigen Kandidaten Kennedy.

Biden steht nicht gut da

Der Zehn-Punkte-Vorsprung ist eine Verbesserung gegenüber den sechs Punkten, die Trump im April hatte. Der amtierende Präsident steht in Bezug auf seine Popularität nicht gut da. Seine Zustimmungsrate für das 13. Quartal seiner Präsidentschaft ist die niedrigste seiner Amtszeit und die schlechteste aller Präsidenten in der modernen Geschichte, so eine aktuelle Gallup-Umfrage.

Nach einer Befragung von Morning Consult vom 29. April lagen Trump und Biden mit 43 Prozent Unterstützung der Wähler gleichauf. Allerdings verzeichnete Trump bei den unabhängigen Wählern einem Vorsprung von zwei Prozentpunkten gegenüber Biden.

Ferner gaben 88 Prozent der Wähler, die Trump im Jahr 2020 gewählt haben, an, dass sie wieder für ihn stimmen würden. Das sind vier Prozentpunkte mehr als die 84 Prozent der Biden-Wähler, die angaben, dass sie Präsident Biden im Jahr 2024 wieder unterstützen werden.

Die Umfrage ergab auch, dass Trumps Popularität gestiegen ist.

„Trumps Nettowert für Beliebtheit – der Anteil der Wähler mit einer positiven Meinung abzüglich des Anteils mit einer negativen Meinung – stieg auf minus zwei Punkte, den höchsten Wert seit Anfang Dezember. Seine Bewertung ist seit dem Tiefststand von 2024 im Januar um 11 Punkte gestiegen“, so Morning Consult.

Trump liegt in Swing States vorn

Eine Umfrage des Emerson College Polling/„The Hill“ vom 30. April ergab, dass Trump in allen sieben Swing States vor Biden lag. Das sind jene umkämpften Staaten, die bei Präsidentschaftswahlen nicht verlässlich für eine Partei stimmen. Der Ex-Präsident hatte demnach einen Vorsprung von vier Prozentpunkten in Arizona, drei in Georgia, einen Prozentpunkt in Michigan und Nevada, fünf Prozentpunkte in North Carolina und zwei in Pennsylvania und Wisconsin.

„Der Stand der Präsidentschaftswahlen in den Swing States ist relativ konstant geblieben, seit Emerson und ‚The Hill‘ im November letzten Jahres begonnen haben, diese zu verfolgen“, sagte Spencer Kimball, Executive Director von Emerson College Polling.

„Der Anteil der unentschlossenen Wähler ist zurückgegangen und Biden hat in Georgia und Nevada an Boden gewonnen und den Abstand verringert, während Trump in Pennsylvania und Wisconsin einen leichten Vorsprung vor Biden beibehalten hat.“

Wenn jedoch weitere Kandidaten in die Wahl einbezogen wurden, wurde festgestellt, dass in fünf Staaten – Georgia, Nevada, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin – die Unterstützung für Biden stärker zurückgeht als für Trump.

„Unabhängige Wähler entscheiden sich in Arizona (48 Prozent zu 38 Prozent), Michigan (44 Prozent zu 35 Prozent), Nevada (43 Prozent zu 37 Prozent), Pennsylvania (49 Prozent zu 33 Prozent) und North Carolina (41 Prozent zu 38 Prozent) eher für Trump als für Biden. In Georgia (42 Prozent zu 38 Prozent) und Wisconsin (44 Prozent zu 41 Prozent) ist Biden jedoch gegenüber Trump im Vorteil“, so Kimball.

Trumps Strafverfahren

Der republikanische Kandidat ist derzeit in mehrere Anklagen verwickelt. Insgesamt ist Trump mit vier Strafverfahren konfrontiert – jeweils eines in New York, in Florida, in Washington, D.C. und in Georgia.

Das Verfahren in New York ist bisher nicht abgeschlossen. In der Zwischenzeit hat der Oberste Gerichtshof der USA über Trumps Antrag auf Immunität im Rahmen einer Anklage verhandelt, die besagt, dass der ehemalige Präsident versucht haben soll, die Machtübertragung nach den Wahlen im Jahr 2020 zu vereiteln.

Einige Demokraten gehen davon aus, dass das Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten zugunsten von Biden ausgehen könnte, doch eine aktuelle Umfrage zeigt das Gegenteil.

Eine Umfrage des Marktforschungsunternehmens Leger vom 29. April zeigt, dass 46 Prozent der potenziellen Wähler Trump unterstützen würden, gegenüber 45 Prozent, die Biden unterstützen. Sollte der ehemalige Präsident hingegen für „schuldig befunden und ins Gefängnis gesteckt“ werden, würde seine Unterstützung auf 37 Prozent sinken. Dieser Rückgang würde jedoch nicht Biden zugutekommen, dessen Rückhalt weiterhin bei 45 Prozent läge.

Würde laut Umfrage Trump für „schuldig ohne Haftstrafe“ befunden, würde seine Unterstützung auf etwas bessere 39 Prozent sinken. In diesem Fall würde die Zustimmung von Biden um einen Prozentpunkt auf 44 Prozent sinken.

Sollte der ehemalige Präsident für „nicht schuldig“ befunden werden, bliebe seine Unterstützung bei 46 Prozent, während Bidens Unterstützung auf 44 Prozent zurückginge.

Biden benötigt mehr positive Impulse

Eine Pew-Research-Umfrage vom 12. April zeigte, dass nur 22 Prozent der im Dezember befragten amerikanischen Erwachsenen eine positive Meinung über das dritte Amtsjahr der Biden-Regierung haben. Das entspricht einem Rückgang von zehn Prozent gegenüber dem August 2019, als die Trump-Regierung in ihrem dritten Amtsjahr sich befand.

Trotz seiner sinkenden Beliebtheit in der Bevölkerung hat Biden weiterhin eine hohe Zustimmungsrate von 83 Prozent bei den Demokraten. Bei den Republikanern hingegen liegt er bei nur zwei Prozent. Auch bei den Unabhängigen liegt er mit 33 Prozent schwach im Rennen.

„In diesem Wahljahr, in dem Biden hofft, dass die amerikanischen Wähler ihn mit einer zweiten Amtszeit belohnen, benötigt er einen positiven Impuls, der ihn in eine bessere Position für seine Wiederwahl bringt“, so Gallup.

„In den vergangenen drei Monaten war dies jedoch nicht der Fall, da die Amerikaner die Arbeit von Biden nicht positiver beurteilen als im letzten Quartal oder in den meisten der letzten drei Jahre.“

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Trump Leads Biden by 10 Points in Latest Election Poll: Rasmussen Reports“. (deutsche Übersetzung nh)