Zwei Tote bei Sturm in Bulgarien – Unwetter auch in Rumänien

Bei einem Sturm sind in Bulgarien mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde eine Frau im Zentrum der Schwarzmeerstadt Warna von einem umstürzenden Baum erschlagen. In der Hauptstadt Sofia wurde nach Behördenangaben ein 65-jähriger Autofahrer tödlich von einem umstürzenden Baum getroffen.

In der Nacht zum Sonntag waren heftige Unwetter über Bulgarien und das benachbarte Rumänien hinweggezogen. Am Sonntag wurden Windböen von bis zu 125 Stundenkilometern und mehr als fünf Meter hohe Wellen an der Küste erwartet. In Warna wurde der Notstand ausgerufen. Die Einwohner wurden aufgefordert, zu Hause zu bleiben.

In Rumänien waren infolge des Sturms die Schwarzmeerhäfen lahmgelegt. Der rumänische Wetterdienst verhängte für zwei Schwarzmeerregionen an der Grenze zu Bulgarien wegen heftiger Regenfälle und starken Winds die höchste Wetterwarnung der Stufe Rot. Tausende Haushalte waren von der Stromversorgung abgeschnitten. (afp)