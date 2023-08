37-jähriger Vater soll drei Monate altes Baby ertränkt haben

Einem 37-jährigen Berliner wird vorgeworfen, sein Kind ertränkt zu haben.

Ein 37-jähriger Mann soll am Freitag in Berlin seinen drei Monate alten Sohn in einer Wohnung im Stadtteil Lichtenberg getötet haben. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurde der Vater am Freitag wegen des Verdachts festgenommen, das Kind ertränkt zu haben.

Nach B.Z.-Informationen soll der Vater den Jungen in der Baby-Badewanne getötet haben. Er soll anschließend gemeinsam mit seinen Eltern das tote Kind im Kofferraum seines Autos ins Unfallkrankenhaus gefahren haben.

Dort sei es nicht gelungen, den kleinen Jungen zu reanimieren. Noch in der Nacht sei eine Sofortobduktion vorgenommen worden. Der Vater sei unter dem Vorwurf der Kindstötung festgenommen worden. Er sollte zum Erlass eines Haftbefehls einer Ermittlungsrichterin vorgeführt werden. Die Ermittlungen zum Tatmotiv dauerten demnach zunächst noch an.

Die Mutter, die die Wohnung nach B.Z.-Informationen etwa eine Stunde vor der Tat verlassen haben soll, konnte noch nicht befragt werden. Auch die Schwester (5) des Jungen soll nicht in der Wohnung gewesen sein.(afp/er)