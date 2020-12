Aktueller Überblick: Deutsche Impfpolitik – Merz für frühzeitige Impfung von Politikern

In einer Umfrage von YouGov erklärten 83 Prozent der Befragten, alle Corona-Regeln zu Weihnachten befolgen zu wollen. Zum Fest sollen Beschränkungen etwas gelockert werden. Vom 24. bis 26. Dezember sollen in Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen Treffen mit einem Haushalt und vier weiteren Personen über 14 Jahren möglich sein. Kinder unter 14 Jahren sind von der Begrenzung ausgeschlossen.

Weihnachtsgottesdienste sollen nach Ansicht von jedem Dritten (35 Prozent) erlaubt sein, jeder 2. (50 Prozent) sprach sich dafür aus, Präsenzgottesdienste zu untersagen. 15 Prozent der Befragten machten keine Angaben. In den Kirchen gelten strenge Regeln wie eine Maskenpflicht, ein Abstandsgebot und auch ein Gesangsverbot. Die großen christlichen Kirchen hatten mit großem Verständnis auf die Einschränkungen reagiert.

Merz: Politiker frühzeitig impfen – mit gutem Beispiel vorangehen

Kurz vor dem erwarteten Impfbeginn in Deutschland hat sich der CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz unterdessen dafür ausgesprochen, unter anderem Politiker frühzeitig zu impfen. „Sobald es die Kapazitäten hergeben, sollten auch Vertreter des öffentlichen Lebens geimpft werden“, sagte er dpa.

Menschen aus der Politik sollten mit gutem Beispiel vorangehen und sich impfen lassen. Es gebe viele Menschen, die Zweifel an den Impfungen hätten. „Denen muss man die Angst und die Befürchtungen nehmen“, so Merz. Man könne „hartgesottene Impfgegner nicht mit noch so guten Argumenten überzeugen“. Man könne aber vielleicht die Unsicheren überzeugen, „es mit dem Impfen eben doch ernster zu nehmen“.

Für Deutschland 136,3 Millionen Impfdosen sicher – nahezu alle 2021 lieferbar

Kurz vor dem Impfbeginn hat sich Deutschland mehr Dosen der aussichtsreichen Impfstoffe gesichert.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erklärte am Samstag auf Twitter, es solle jedem, der 2021 geimpft werden wolle, auch so bald wie möglich ein Impfangebot gemacht werden. „Dazu haben wir schon mit den beiden in Zulassung befindlichen Impfstoffen ausreichend Dosen.“ Für die zwei Präparate der Mainzer Firma Biontech und des US-Herstellers Moderna sind dem Ministerium zufolge nun insgesamt 136,3 Millionen Dosen sicher, die nahezu alle 2021 geliefert werden könnten. Mit je zwei nötigen Dosen ließen sich so rechnerisch 68,2 Millionen Bürger impfen – bei 83 Millionen Einwohnern in Deutschland.

An diesem Montag will die EU-Arzneimittelbehörde EMA ihre Beurteilung über den Impfstoff von Biontech und seines US-Partners Pfizer abgeben. Danach wird eine Zulassung durch die EU-Kommission erwartet. Bund und Länder stellen sich dann auf einen Beginn von Impfungen am 27. Dezember ein. Sie sollen auch wegen der anfangs nur begrenzten Impfstoffmengen in mehr als 400 regionalen Impfzentren der Länder anlaufen. Mobile Impfteams sollen in Pflegeheime und Kliniken gehen.

Vom Biontech/Pfizer-Impfstoff sind aus einer EU-Bestellung nun 55,8 Millionen statt zunächst vorgesehener 40 Millionen Dosen gesichert, wie das Ministerium mitteilte. Zuerst berichtete die „Bild am Sonntag“ darüber. Daneben wurden über nationale Zusagen auch schon weitere 30 Millionen Dosen reserviert. Neben diesen insgesamt 85,8 Millionen Dosen sind demnach über das EU-Kontingent nun 50,5 Millionen Dosen des Impfstoffes des US-Konzerns Moderna gesichert.

Erstes Quartal 2021: 11 bis 13 Millionen Impfdosen erwartet

Die gesicherten Mengen werden aber nicht auf einen Schlag, sondern erst nach und nach im Laufe des kommenden Jahres erwartet. Für das erste Quartal 2021 rechnet der Bund zunächst mit 11 bis 13 Millionen Dosen. Deswegen wird eine Reihenfolge festgelegt, welche besonders schutzbedürftigen Gruppen sich vorrangig impfen lassen können.

CSU-Chef Markus Söder sagte der „Bild am Sonntag“, dass es bei der Beschaffung von Impfstoffen mehr Tempo brauche. „Es muss alles darauf ausgerichtet werden, mehr Impfstoff zu bekommen, der dann schneller verteilt wird“, sagte Söder.

Kretschmann gegen Privilegien für Geimpfte

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach sich gegen Privilegien und Belohnungen für Menschen aus, die sich impfen lassen. „Eine Impfflicht durch die Hintertür ist nicht geplant“, sagte der Grünen-Politiker der dpa in Stuttgart. „In der Demokratie gibt es nur den Weg der Überzeugung.“

Er könne verstehen, dass einige Menschen unsicher seien. Aber grundsätzlich seien Impfstoffe die mit am besten geprüften Medikamente. Er wolle deshalb mit Nachdruck für das Impfen werben und darüber aufklären.

Erste Praxen werden wohl im Sommer impfen

Nach dem geplanten Start in regionalen Impfzentren rechnen die Kassenärzte mit einer Übernahme der Corona-Impfungen in der Fläche einige Monate später. „Wir gehen derzeit davon aus, dass die Praxen vermutlich im Sommer impfen werden“, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, der dpa.

Der Impfstoff, der jetzt als erstes zur Verfügung stehe, müsse bei minus 70 Grad gelagert werden, was in den Praxen so nicht handhabbar sei. Wenn dann aber ein Impfstoff da sei, der nicht so extrem gekühlt sein müsse, könne es direkt losgehen. (dpa)