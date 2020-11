Berliner Linke veranstaltet Parteitag im Januar online

Der anstehende Landesparteitag der Berliner Linken soll am 16. und 17. Januar 2021 online mit stationären Wahlurnen stattfinden. Ursprünglich war der Parteitag für den 5. Dezember geplant, wie die Berliner Linke am Dienstag (17. November) mitteilte. „Angesichts der weiter steigenden Infektionszahlen haben wir uns nun dazu entschieden, den Parteitag auf Januar 2021 zu verschieben und ihn online durchzuführen“, erklärte Landesgeschäftsführer Sebastian Koch.

Bei dem Onlineparteitag soll ein neuer Landesvorstand gewählt werden. Die Abstimmung soll dezentral in den verschiedenen Bezirksbüros stattfinden, wie Koch erklärte. Über die Wahl der Spitzenkandidaten für die Abgeordnetenhauswahl im kommenden Jahr will der Landesvorstand in den kommenden Wochen entscheiden. Gewählt werden sollen die Spitzenkandidaten wie geplant auf einer Landesvertreterversammlung im April 2021. (afp)