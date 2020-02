CDU-Postenverteilung: Röttgens Kandidatur durchkreuzt Aussichten auf Kuhhandel

Die Bürgerschaftswahl am Sonntag (23.2.) in Hamburg wurde für die CDU zu einem weiteren Fiasko – und einem Sonderparteitag der CDU am 25. April 2020. Obwohl die Partei 2015 mit 15,9 Prozent ohnehin bereits ein historisches Tief in der Hansestadt zu verzeichnen hatte, verlor der Landesverband gestern noch einmal empfindlich an Rückhalt und stürzte auf 11,2 Prozent ab – nur noch etwas mehr als zwei Prozent vor der Linkspartei.

Im Jahr 2004 hatte die CDU unter Ole van Beust mit 47,2 Prozent Stimmenanteil noch eine absolute Mandatsmehrheit erzielen können. Im Jahr 2011 kam es zum Absturz und die Partei verlor mit Van-Beust-Nachfolger Christoph Ahlhaus 20,7 Prozent. Seither hat die Union weitere knapp zehn Prozent abgegeben.

Bundespolitische Themen und Abbröckeln des eigenen Milieus schadeten CDU in Hamburg

Dass sich ihr traditionelles Milieu in der Hansestadt über eineinhalb Jahrzehnte weitestgehend aufgelöst zu haben scheint, war offenbar nur ein Faktor hinter dem gestrigen Ergebnis. Auch der angekündigte, aber noch nicht datierte Rücktritt von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) und die Abrede mit der Linkspartei nach der vorherigen Kemmerich-Volte in Thüringen haben unzweifelhaft ihren Teil zum Verlust eines weiteren knappen Drittels ihrer Wähler in Hamburg beigetragen.

Nun will die Union offenbar die Flucht nach vorn antreten und zumindest die leidige Frage, wer die Partei in die Bundestagswahl führen soll, einer Klärung zuführen. Die Fastenzeit wird der Findung dienen. Am 25. April jedoch, zwei Wochen nach Ostern, soll ein Parteitag den neuen Parteivorsitzenden küren. Damit dürfte aber – weil kaum damit zu rechnen sein wird, dass die CDU eine erneute Debatte um den Kanzlerkandidaten führen will – auch die Person feststehen, die an der Spitze der Union in den Bundestagswahlkampf gehen wird.

Ob dieser wie geplant 2021 oder aber bereits vorzeitig im kommenden Herbst stattfinden wird, ist noch offen und wird vom Ausgang der Entscheidungsfindung abhängen. Die nunmehrige Eile der CDU bei der Entscheidung über die AKK-Nachfolge wird auch den Druck auf Angela Merkel verstärken, das Kanzleramt zu räumen. Da im Herbst jedoch Kommunalwahlen im bevölkerungsreichen NRW und die EU-Ratspräsidentschaft auf dem Programm stehen, wird man in der Partei versuchen, einen geordneten Übergang sicherzustellen. Ursprünglich wollte AKK die Führungsfrage erst im Dezember klären, um Unwägbarkeiten dieser Art zu vermeiden.

Diesmal keine Regionalkonferenzen mehr

Wie die Entscheidungsfindung hinsichtlich der AKK-Nachfolge vonstattengehen kann, ohne die Partei noch weiter zu beschädigen, ist auch nach der ersten Krisensitzung am Montag im Adenauerhaus noch nicht klar. Es soll jedoch ein offener Machtkampf vermieden werden. Auch deshalb wird es anders als bei der Vorsitzendenwahl 2018 keine Regionalkonferenzen zur Präsentation der Kandidaten geben.

Stattdessen beauftragen Parteipräsidium und -vorstand die Parteizentrale, in Abstimmung mit den Kandidaten ein Verfahren für den Weg bis zum Parteitag in achteinhalb Wochen auszuarbeiten. Kandidaten müssen dabei von mindestens einem Kreisverband unterstützt werden. Es ist allerdings möglich, dass ein neuer Kandidat noch während des Parteitags von einem Delegierten vorgeschlagen wird. Und das kann bedeuten, dass sogar noch am Tag des Parteitages selbst Überraschungskandidaten ihren Anspruch auf den Parteivorsitz anmelden, die zuvor noch keiner auf dem Schirm hatte.

Das Wunschszenario im Adenauerhaus war es eigentlich gewesen, dass sich die Nachfolgeaspiranten Friedrich Merz, Jens Spahn und Armin Laschet einvernehmlich auf die Besetzung der künftigen CDU-Spitze einigen. Bis ins Wochenende hinein beriet Kramp-Karrenbauer in Einzelgesprächen mit den Interessenten über das weitere Vorgehen. Ein abgestimmtes Personaltableau ist dabei aber nicht herausgekommen. Kramp-Karrenbauer erhielt aber nach eigenen Angaben von den Interessenten im persönlichen Gespräch immerhin die Zusage, sich „selbst nach einer strittigen Entscheidung“ auf dem Parteitag „erkennbar und sichtbar in die weitere Arbeit der CDU“ einzubringen.

Röttgens Kandidatur durchkreuzt Aussichten auf Kuhhandel

Die Hoffnung auf einen erfolgreichen Kuhhandel zwischen Merz, Spahn und Laschet im Vorfeld der Entscheidung über Vorsitz und Kanzlerkandidatur brachte unter anderem das Gerücht in die Welt, das Trio könnte Vorsitz, Kanzlerkandidatur und Fraktionsvorsitz unter sich aufteilen. Diese Aussicht zerschlug sich jedoch spätestens in dem Moment, da der Außenpolitiker Norbert Röttgen mitteilte, sich um die AKK-Nachfolge bewerben zu wollen.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat an die möglichen Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz appelliert, das Votum des hierfür anberaumten Parteitags Ende April zu akzeptieren. Er erwarte von allen möglichen Kandidaten, „dass sie die Entscheidung des Parteitags akzeptieren und danach loyal mitarbeiten“, sagte Brinkhaus den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Kramp-Karrenbauer machte auch heute wieder deutlich, dass mit der Wahl des neuen Parteichefs auch eine Vorentscheidung über die Kanzlerkandidatur verbunden sei. Die Neuwahl am 25. April sei „für uns auch das klare Signal für den Kanzlerkandidaten oder die Kanzlerkandidatin“. Von dem Gewählten erwarte sie dann auch die Bereitschaft zur „guten Zusammenarbeit“ mit der Bundestagsfraktion und mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die erst im kommenden Jahr aus dem Amt scheiden will.

Ob sie diesen Wunsch erfüllt bekommt, hängt nicht nur von der Union ab. Inwieweit der gestrige SPD-Erfolg in Hamburg die Sozialdemokraten im Bund animiert, die Koalition bis zum regulär geplanten Bundestagswahltermin aufrechtzuerhalten, oder ob sie die Schwäche der Union nutzen werden, um Neuwahlen zu provozieren, muss sich noch weisen.

(Mit Material von AFP)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Wer hat die Weltherrschaft? Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Immer klarer wird, dass die Geschichte der Menschheit nicht so ablief, wie sie heutzutage gelehrt wird. Das Buch „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ gibt die lange gesuchten Antworten.

„Kapitalismus abschaffen“? „Wohnungsgesellschaften enteignen“? Familie auflösen? Keinen Wohlstand und keine Kinder mehr wegen des Klimas? Frühsexualisierung? Solche Gedanken sind in Politik, Medien und Kultur populärer denn je. Im Kern drücken sie genau das aus, was einst schon Karl Marx und seine Anhänger der gesamten Menschheit aufzwingen wollten.

Der Kommunismus hat im 20. Jahrhundert hunderte Millionen Menschen physisch vernichtet, heute zielt er auf ihre Seelen. Bei vielen Menschen blieb glücklicherweise die der menschlichen Natur innewohnende Güte erhalten – was den Menschen die Chance gibt, sich vom Einfluss des „Gespenst des Kommunismus“ zu befreien.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]