Corona-Verdacht: Lufthansa holt eigene Crews aus China zurück – Flüge bis 9. Februar eingestellt

An Bord einer Lufthansa-Maschine hat es einen Corona-Verdachtsfall gegeben. Auf Nachfrage der Epoch Times bestätigte die Lufthansa-Sprecherin Sandra Kraft, dass die in Frankfurt gestartete Maschine mit der Flugnummer LH780 bei ihrer Landung in Nanjing medizinisch von den chinesischen Behörden kontrolliert wurde.

An Bord der Maschine befand sich ein Passagier, der Husten hatte. Er hatte sich zwei Wochen zuvor in der Stadt Wuhan, von der aus sich der Coronavirus 2019-nCoV ausgebreitet hat, aufgehalten. Auch die drei Reihen vor und hinter dem Passagier wurden auf den Virus getestet. In der Maschine befanden sich rund 270 Passagiere, die in Nanjing von Bord gegangen sind. Ob der Mann tatsächlich infiziert ist, ist noch unklar.

Die Crew hat sich aufgrund dieses Vorfalls entschieden sofort den Rückflug anzutreten. Dafür wird sie den gleichen Flieger diesmal als Passagier betreten. Bei Langstrecken hätten Flugzeuge oft nur Aufenthalte von zwei bis drei Stunden, erklärte uns die Pressesprecherin. Die Crew will sich sodann bei ihrer Ankunft in Frankfurt untersuchen lassen.

Flüge nach China gestrichen

Die Lufthansa-Gruppe hat inzwischen alle Flüge nach China gestrichen. Betroffen sind Lufthansa, Swiss und Austrian Airlines. Die Maschinen würden ihre jeweiligen Ziele in China nun noch ein letztes Mal anfliegen, um den Kunden die Möglichkeit zu geben, ihren geplanten Flug wahrzunehmen, hieß es in einer Erklärung am Mittwochnachmittag.

Außerdem sollten die Crews nach Deutschland, in die Schweiz und nach Österreich zurückgeholt werden. Die Maßnahme gilt vorerst bis 9. Februar. Aus operativen Gründen sei aber die Buchungsannahme bis Ende Februar gestoppt. Hongkong wird weiter wie geplant angeflogen, so die Lufthansa.

Hintergrund ist die Sorge um eine weitere Verbreitung des neuartigen Coronavirus aus China, wo es bereits tausende Infizierte gibt. Auch in Deutschland waren diese Woche die ersten Fälle aufgetreten. (sua/dts)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]