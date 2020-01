Wie gefährlich ist der Coronavirus für Deutschland? – Hygiene-Experte: „In 14 Tagen wissen wir mehr“

Nun hat der Coronavirus Deutschland erreicht. Der erste Fall tauchte in Bayern auf. Ein Mann im Landkreis Starnberg hat sich mit dem Virus infiziert. Er hatte Kontakt mit einer Kollegin aus Shanghai, die vor kurzem in Deutschland war. Auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums heißt es dazu:

Wie gut ist Deutschland vorbereitet?

Epoch Times sprach mit Professor Klaus-Dieter Zastrow, früherer Leiter des Fachgebiets „Übertragbare Krankheiten, Impfwesen und Krankenhaushygiene“ am Robert-Koch-Institut . Dieser sagte: „Die Frage ist: Was meint Spahn mit dieser Aussage?“

Wenn sich diese Aussage auf die Situation in den Krankenhäusern beziehe, dann seien diese sicherlich gut darauf vorbereitet. Denn das Prozedere zu den Isolierungs- und Schutzmaßnahmen sei in den Krankenhäusern überall gut bekannt. Aber was ist mit dem Weg vom Flughafen zum Krankenhaus oder vom Flughafen zur Wohnung und von dort zum Krankenhaus? Oder mit Supermärkten und Tankstellen? „Da können sie nicht viel machen“, sagte Zastrow.

Ob sich die Seminarleiterin aus Shanghai, die in Deutschland den Mitarbeiter von Webasto infiziert hat, selbst Kontakt mit Menschen aus Wuhan hatte, ist derzeit noch unklar. Laut Aussage des Experten sei das auch nicht von Belang. Derzeit sei jedenfalls offensichtlich, dass der Virus in Shanghai angekommen ist. Auch wenn sich in Deutschland erst ein Fall bestätigt habe, so sei die Übertragung von Mensch zu Mensch jetzt „sonnenklar belegt“.

Übertragung auch ohne Symptome

„Die Weiterverbreitung des Virus findet auch ohne Symptome statt“, erklärte Zastrow. Wenn man sich in der Inkubationszeit befinde, könne man vor allem in den letzten drei Tagen, bevor die Symptome auftreten, andere anstecken. Auch, wenn man selbst keinerlei Merkmale habe. „Man kann also vorher schon Leute anstecken.“

Auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums heißt es weiterhin: „Dennoch, das Risiko für die Bevölkerung in Europa und Deutschland schätzen die Experten des Robert-Koch-Institutes weiterhin als gering ein.“

Momentan sei die Situation in Deutschland noch ruhig, aber das könne sich stündlich ändern, warnt Zastrow. Ob die Gefahr gering sei, könne man gar nicht einschätzen.

Wer weiß, wie viel Menschen die Seminarleiterin aus China gesehen und schon angesteckt hat? In 14 Tagen wissen wir mehr, wenn die Inkubationszeit abgelaufen ist.“

Die 40 Mitarbeiter der Firma Webasto befinden sich in privater Quarantäne. Sie wurden angewiesen, zu Hause zu bleiben. Das Unternehmen hat ein Reiseverbot für China für seine Mitarbeiter erteilt.

Evakuierung von Deutschen aus Wuhan in Vorbereitung

Laut Informationen der „Bild“ steht eine Maschine des Typs Airbus A310 PAX in Köln bereit, die Deutsche aus Wuhan evakuieren soll. Der Abflug ist im Laufe des Tages geplant, es werde ein Flugzeug in der PAX-Version eingesetzt. Dabei handelt es sich um eine reine Passagiermaschine, ohne darin integrierte Intensiv-Betten. Mittels medizinischer Schnelltests vor Ort soll sichergestellt werden, dass kein Träger des Coronavirus an Bord der Maschine gehen wird. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes sollen sich rund 90 Deutsche in Wuhan und Umgebung aufhalten.

Lesen Sie auch Bundeswehr-Maschine soll Deutsche aus China holen – Zurückgeholte Reisende müssen sofort isoliert werden

Wenn nunmehr Deutsche aus Wuhan zurückgeholt werden, müssten diese „sofort“ alle unter Isolierung gestellt werden für die Inkubationszeit. „Sagen wir mal 14 Tage“, so Zastrow. „Und wenn in den 14 Tagen keiner krank geworden ist, gehen die eben wieder nach Hause.“ Auf jeden Fall könne man diese Menschen nicht frei herumlaufen lassen.

Spielwarenmesse in Nürnberg

In Nürnberg beginnt morgen eine Spielwarenmesse. Der Veranstalter sagte in der vergangenen Woche: „Wir können als Messe-Organisation nicht die Einreise in unser Land kontrollieren und verlassen uns in diesem Fall auf die bewährten Kontrollsysteme an den Flughäfen“, sagte Ernst Kick, Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG, der „Heilbronner Stimme“ (Dienstagsausgabe). Tausende Geschäftsleute werden aus China, dem Hauptproduktionsland für Spielzeug, zum wichtigsten Branchentreff des Jahres erwartet.

Diese Situation ist „äußerst kritisch“, sagte Zastrow. So viele Besucher und so viele Händler. „Einen besseren Multiplikator könnte es gar nicht geben. Entweder sagt man diese Messe ab oder man hält die Chinesen von der Messe fern.“ Zu diesem Zeitpunkt dürfte man die chinesischen Händler nicht einreisen lassen. Unsere heutige Nachfrage beim Veranstalter ergab, dass die Spielwarenmesse wie geplant stattfindet.

Gesundheitsämter in Bereitschaft und speziell ausgerüstete Flughäfen

Deutschland sieht sich gut vorbereitet auf Erkrankungsfälle durch das neuartige Coronavirus. Das betonen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, und andere Gesundheitsexperten immer wieder. Abläufe und Meldewege für den Ernstfall werden von den Gesundheitsbehörden regelmäßig geprobt. Ein Überblick:

Notfallpläne

Das RKI entwickelte federführend ein Ablaufschema für Ärzte zur Abklärung von 2019-nCoV-Verdachtsfällen, Diagnostik, Hygienemaßnahmen, Patientenisolierung sowie Behandlung. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist in Bereitschaft. Ein Verdachtsfall setzt dann eine Meldekette in Gang, und die zuständige Gesundheitsbehörde wird informiert.

Ein Verdacht besteht, wenn jemand eine akute Infektion der unteren Atemwege hat und sich bis maximal 14 Tage vor Erkrankungsbeginn in einem Risikogebiet aufhielt. Auch jemand mit weniger schweren Atemwegsprobleme, der aber in Kontakt zu Erkrankten war, wird als Verdachtsfall eingestuft. Anschließend folgen Labortests und im bestätigten Fall eine Therapie der Symptome.

Diagnostik

Gerade weil die frühen Symptome einer Coronavirusinfektion denen einer Erkältung oder Grippe ähneln, ist der Verdacht beispielsweise erst durch einen Abstrich aus dem Rachen zu klären. Das Nationale Konsiliarlaboratorium für Coronaviren befindet sich an der Berliner Charité. Dort wurde vor kurzem auch ein Nachweisverfahren für das derzeit in China kursierende Coronavirus entwickelt. Auch andere Speziallabore für Virologie können Proben testen, etwa an den Universitätskliniken Leipzig und Marburg. Ein Ergebnis liegt nach etwa vier bis fünf Stunden vor.

Flughäfen

Auch an Flughäfen gibt es Notfallpläne. Ein Flugzeug mit Menschen an Bord, die möglicherweise mit dem neuartigen Coronavirus infiziert sind, darf in Deutschland nur fünf Flughäfen ansteuern. Das sind Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, München und Berlin. Nach den Vorgaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) müssen diese Flughäfen speziell ausgerüstet sein, damit betroffene Passagiere transportiert, diagnostiziert und klinisch versorgt werden können. An Flughäfen wie Düsseldorf wird zudem über Monitore und Poster über die Infektion und Verhaltensregeln informiert.

Krankenhäuser

Krankenhäuser und Ärzte sind sensibilisiert, an zahlreichen Kliniken konnten Verdachtsfälle bereits ausgeräumt werden. Für Seuchen jedweder Art gibt es Krankenhausalarmpläne und Hygienepläne, der Ernstfall wird regelmäßig geprobt. Grundsätzlich sind beispielsweise in Hessen nach Angaben des Landessozialministeriums alle Krankenhäuser darauf vorbereitet, Patienten mit neuartigen Infektionskrankheiten zu versorgen. Betroffene werden isoliert, entsprechende Schutzkleidung ist unabdingbar.

Bundesweit gibt es außerdem auf hochansteckende und lebensbedrohliche Infektionen spezialisierte Kliniken. Dazu zählt die Münchner Klinik Schwabing, wo der erste deutsche Patient mit einer bestätigten Coronavirusinfektion behandelt wird.

Anlaufstellen bei Verdacht

Eine Klinik mit Spezialstation ist nicht die erste Anlaufstelle bei Symptomen. Betroffene sollten ihren Arzt oder ein Krankenhaus aufsuchen, um den Verdacht abzuklären. Wichtig ist es, die Praxis vorher anzurufen und entsprechende Symptome und einen Aufenthalt in einer Risikoregion zu benennen. Dann wird ausgeschlossen, dass Patienten in vollen Wartezimmer sitzen, und es können entsprechende Hygienemaßnahmen ergriffen werden.

Weitere Informationen über das Coronavirus erhalten Sie im aktuellen Coronavirus NEWSTICKER.

(mit dts/afp/sua)

Eine Buchempfehlung vom Verlag der Epoch Times

Die KP China präsentiert ihre ehrgeizigen Ambitionen unter der Tarnung eines „friedlichen Aufstieg“ Chinas. Dies macht es der internationalen Gemeinschaft schwer, ihre wahren Motive zu verstehen. Die KP China ist keine politische Partei oder Regierung im normalen Sinne. Sie repräsentiert nicht das chinesische Volk. Sie repräsentiert das kommunistische Gespenst. Sich mit der KP China zu identifizieren, bedeutet, sich mit dem Teufel zu identifizieren.

China und die Welt stehen an einem Scheideweg. Für das chinesische Volk kann von der Kommunistischen Partei Chinas, die unzählige Blutschulden hat, keine wirklichen Reformen erwartet werden. China wird nur dann besser dran sein, wenn es frei von der Kommunistischen Partei ist. Durch die Eliminierung der Kommunistischen Partei, die wie ein bösartiger Tumor ist, wird China gedeihen.

Die scheinbar unbezwingbare Sowjetunion löste sich über Nacht auf. Obwohl die KP China weltweit ihre Reißzähne zeigt, könnte ihre Auflösung genauso schnell erfolgen, sobald die Welt ihre böse Natur erkennt und die richtige Wahl trifft.

Im März 2018 dachte „The Economist“ in einem Artikel mit dem Titel „How the West Got China Wrong“ über die Politik nach, die die westlichen Länder gegenüber China verfolgt haben und dass sie wetteten, dass China in Richtung Demokratie und Marktwirtschaft gehen würde. „The Economist“ räumte ein, dass das Glücksspiel des Westens gescheitert ist, dass China unter der KP China keine Marktwirtschaft ist und auf seinem derzeitigen Kurs nie eine sein wird.

Hier weitere Informationen und Leseproben.

Foto: Epoch Times Ein Buch für alle, denen das Schicksal der Welt am Herzen liegt: „Wie der Teufel die Welt beherrscht“ – Das Kapitel 16 beinhaltet das Thema „Öko“ und trägt den Titel: „Pseudoreligion Ökologismus – Der Kommunismus hinter dem Umweltschutz“.

ISBN Band 1: 978-3-9810462-1-2, Band 2: 978-3-9810462-2-9, Band 3: 978-3-9810462-3-6, Drei Bände 1-3: 978-3-9810462-6-7. Einzeln kostet jeder Band 19,90 Euro (zzgl. 2,70 Euro Versandkosten), alle drei Bände gemeinsam sind im Moment noch zum Sonderpreis von 50,50 Euro (kostenloser Versand innerhalb Deutschlands) zu erwerben. Das Buch hat insgesamt 1008 Seiten und über 1200 Stichworte im Indexverzeichnis.

Bestellmöglichkeiten: Das dreibändige Buch ist sofort erhältlich in unserem neuen Online-Buch-Shop, bei Amazon oder direkt beim Verlag der Epoch Times – Tel.: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]

Das Buch gibt es auch als E-Book und als Hörbuch

Das E-Book gibt es in den Formaten PDF, EPUB oder MOBI. Das Hörbuch bieten wir im MP3-Format zum Download an. Einzeln kostet jeder Band 17,90 Euro, alle drei Bände sind im Moment noch zum Sonderpreis von 43,00 Euro zu erwerben. E-Books und Hörbücher sind in unserem neuen Online-Buch-Shop oder direkt beim Verlag der Epoch Times bestellbar – Tel: +49 (0)30 26395312, E-Mail: [email protected]