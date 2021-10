Unions-Fraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) hat seine Partei nach der Niederlage bei der Bundestagswahl zur „Demut“ aufgerufen. „Die Union als Volkspartei muss jetzt Stil zeigen, auch Demut, Haltung“, sagte Linnemann am Freitag im ARD-„Morgenmagazin“. Die CDU müsse die Wahl nun aufarbeiten und Fehler klar benennen, „um dann am Ende einen Erneuerungsprozess zu schaffen“.

Linnemann räumte ein, dass eine Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP die besten Chancen auf eine Regierungsbildung habe. „Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Ampel geben wird, ist nicht nur offenkundig, sondern ist sehr groß“, sagte der CDU-Politiker. „Die SPD hat die Wahl gewonnen, und das muss man nicht nur zugestehen, das muss man eingestehen, das ist so. Wir haben verloren.“

Ein Jamaika-Bündnis aus Union, FDP und Grünen schloss Linnemann dennoch nicht aus. „Am Ende des Tages braucht man mehr als 50 Prozent im deutschen Bundestag an Stimmen, um Kanzler zu werden“, sagte er. Derzeit werde nur über Personen und nicht über Inhalte geredet. „Wenn wir über Inhalte reden, ich glaube, dann gibt es noch mal eine neue Dynamik.“

Die Union steigt ab dem Wochenende in die Sondierungen ein. Mit der FDP wollen CDU und CSU am Sonntagabend sprechen, ein erstes Treffen mit den Grünen ist für Dienstag geplant. Grüne und FDP kommen derweil am Freitag erneut zusammen, um Chancen für eine gemeinsame Regierungsbeteiligung auszuloten. Die beiden Parteien wollen sich am Sonntag zudem mit der SPD treffen. (afp/oz)

