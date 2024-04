Dual-Use-Güter für den Iran: Debatte erreicht – spät – auch Deutschland

Iraner in Teheran während der jährlichen Feiern zum Al-Quds-Tag und der Beerdigung von sieben Mitgliedern des Revolutionsgarde-Korps, die am 5. April 2024 bei einem Angriff in Damaskus getötet wurden. Der Al-Quds-Tag fordert die Eroberung Jerusalems durch den Islam. Foto: Hossein Beris/Middle East Images/AFP über Getty Images