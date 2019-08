Politik » Deutschland Trödelnde Antwort von Krankenkasse gilt auch im EU-Ausland als „fiktive Genehmigung“

Demnach kann eine Frau Operationen unter anderem zur Straffung ihrer Haut beanspruchen, nachdem sie massiv an Gewicht verloren hatte. Sie arbeitet in Teilzeit bei einem ambulanten Pflegedienst in Deutschland, hat ihren Wohnsitz aber in Großbritannien.