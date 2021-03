Kanzlerin Angela Merkel stellt sich am Mittwoch einer Regierungsbefragung

Bundeskanzlerin Angela Merkel am 4. März 2021 in Berlin vor der Bundestagssitzung. Foto: Sean Gallup/Getty Images

Am Mittwoch wird sich Kanzlerin Merkel um 13:05 Uhr einer einstündigen Regierungsbefragung stellen. Epoch Times plant einen LIVESTREAM.

Tags darauf wird Angela Merkel (DU) eine Regierungserklärung zum EU-Gipfel abgeben. Das kündigte Vize-Regierungssprecherin Martina Fietz am Montag in Berlin an. Sie verwies zudem darauf, dass sich die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag nach einer Entscheidung von EU-Ratspräsident Charles Michel aufgrund der Corona-Pandemie per Video zusammenschalten würden. Thema des Gipfels dürfte auch ein möglicher Exportstopp für den Impfstoff des Herstellers Astrazeneca sein.

Sitzung am Mittwoch

Zu Sitzungsbeginn am 24. März ist von 13:05 bis 14:05 Uhr vorgesehen, dass Kanzlerin Merkel eine Stunde die Fragen der Abgeordneten des Bundestages beantwortet. Die Fragen, die in der sich anschließenden Fragestunde vorgesehen sind, wurden noch nicht veröffentlicht.

Zuvor stimmt der Bundestag über die Tagesordnungen der Sitzungswoche vom 24. bis 26. März ab, da zuvor zwischen den Fraktione keine Einigkeit dazu erreicht wurde.

Vorbehaltlich Änderungen ist für den 24. März geplant:

13:00 Sitzungseröffnung

13:00 Arbeitnehmerentsendung Großbritannien/Nordirland

13:05 Soziale Sicherheit Großbritannien/Nordirland

13:05 Befragung der Bundesregierung (einleitend BKn )

14:10 Fragestunde

15:10 Sitzungsunterbrechung bis 16.30 Uhr

16:30 Bundeswehreinsatz EUNAVFOR MED IRINI

17:10 Bundesmittel für Schul- und Hochschulbau

17:50 Bundeswehreinsatz EU NAVFOR Somalia ATALANTA

18:30 Asylverfahren an EU-Außengrenzen

19:10 Berufliche Bildung – Entwicklungszusammenarbeit

19:50 Sitzungsende

Die vorläufige Tagesordnung der weiteren Sitzungswoche: Bundestag.

Unterstützen Sie unabhängigen und freien Journalismus

Danke, dass Sie Epoch Times lesen. Ein Abonnement würde Sie nicht nur mit verlässlichen Nachrichten und interessanten Beiträgen versorgen, sondern auch bei der Wiederbelebung des unabhängigen Journalismus helfen und dazu beitragen, unsere Freiheiten und Demokratie zu sichern.

Angesichts der aktuell schwierigen Zeit, in der große Tech-Firmen und weitere Player aus dem digitalen Werbemarkt die Monetarisierung unserer Inhalte und deren Verbreitung einschränken, setzt uns das als werbefinanziertes Nachrichten-Portal unter großen Druck. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir leisten, weiterzuführen. Unterstützen Sie jetzt Epoch Times indem Sie ein Abo abschließen – es dauert nur eine Minute und ist jederzeit kündbar. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Monatsabo ab 7,90 Euro Jahresabo ab 79,- Euro

Gerne können Sie EPOCH TIMES auch durch Ihre Spende unterstützen:

Jetzt spenden!