Keine Stubenhocker: Handwerker sind oft sportlich aktiv

Ein Handwerker baut eine Satellitenschüssel an. Foto: iStock

Handwerker bewegen sich nicht nur beruflich mehr, sie sind auch sportlich aktiv. So lautet das Fazit einer Studie der IKK classic und der Sporthochschule Köln. Das Team untersuchte unter Leitung von Prof. Dr. Ingo Froböse die psychische und physische Gesundheit von insgesamt 2.000 Handwerkern.

Zwar fühlen sich 42 Prozent der Handwerker teilweise und 25 Prozent sogar eher bis sehr stark gestresst, doch sie pflegen einen gesunden Lebensstil, konstatieren die Studienautoren. So treiben 41 Prozent aller Befragten nach der Arbeit Sport oder gehen spazieren.

Einem Viertel der Befragten ist es sehr wichtig, Zeit mit der Familie zu verbringen. 23 Prozent sprechen von Hobbys wie Gartenarbeit, Tieren oder Motorrad fahren. Sechs Prozent beteiligen sich zur Erholung in einem Chor. Reisen steht bei der aktiven Erholung an letzter Stelle: Nur für drei Prozent der Handwerker dienen Reisen als Stressabbau.

Handwerker kochen häufiger als andere Männer

Insgesamt achten knapp 90 Prozent der Handwerker auf abwechslungsreiches, gesundes Essen. Sie konsumieren kaum Fast Food. Auch kochen Handwerker häufiger als der Durchschnitt ihrer männlichen Mitbürger.

Obwohl das Handwerk einer der körperlich anspruchsvollsten Berufszweige sei, führe das laut Prof. Froböse nicht zu weniger Sport oder körperlicher Aktivität im Freien. Genau das Gegenteil sei der Fall. „Sie nutzen Sport und Bewegung als Ausgleich zu ihrem bereits körperlich anstrengenden Alltag“, kommentiert Ingo Froböse die Resultate.

Zudem bestätigt die Studie die Vorteile kleiner Handwerksbetriebe: „Einen großen Zusammenhalt in der Belegschaft, eine familiäre Atmosphäre, den Stolz auf den Beruf und die Freude am ‚Machen‘. All das sind Ressourcen, die sich positiv auf die Gesundheit, die Arbeits- und Lebenszufriedenheit auswirken“, ergänzt Kai Swoboda, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der IKK classic.

Die Ergebnisse der Studie können hier eingesehen werden. (ks)

