Merkel nimmt nicht an Münchner Sicherheitskonferenz teil

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist in diesem Jahr nicht zur Münchner Sicherheitskonferenz. Eine Teilnahme der Kanzlerin an der Tagung in der kommenden Woche sei nicht geplant, sagte ein Regierungssprecher am Freitag auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP.

Die Münchner Sicherheitskonferenz gilt als das wichtigste Forum für internationale Sicherheitspolitik. Im vergangenen Jahr hatte Merkel in einer viel beachteten Rede in München die Differenzen mit den USA offen angesprochen und vor einem Zerfall der multilateralen Staatenordnung gewarnt.

Zur 56. Auflage des Treffens im Hotel Bayerischer Hof werden in diesem Jahr unter anderen US-Außenminister Mike Pompeo, US-Verteidigungsminister Mark Esper und US-Oppositionsführerin Nancy Pelosi erwartet. Auch der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif wird nach Angaben der Organisatoren an der Tagung teilnehmen.

Auf der Gästeliste steht auch der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Song Gyong. Er ist der erste hochrangige Vertreter des abgeschotteten Landes, der zu Sicherheitskonferenz nach München reist. Am Rande des Treffens vom 14. bis 16. Februar soll außerdem ein Folgetreffen des Berliner Gipfels zum Friedensprozess in Libyen stattfinden. (afp)