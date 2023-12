Deutschland Sicherer Schutzräume auch jenseits der EU möglich

Migrationskonzept: Illegale Migranten nach Georgien, Ghana und Ruanda bringen

In der Genfer Flüchtlingskonvention stehe nicht, dass Schutz vor Kriegsverfolgung in der EU gewährt werden müsse, so Jens Spahn. Er wirbt dafür, irregulär in die EU gelangende Migranten und Flüchtlinge binnen 48 Stunden außerhalb der EU unterzubringen.