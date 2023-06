Mutmaßliche Pädokriminelle: Mehr als 70 Durchsuchungen

In mehreren hessischen Städten und Landkreisen gingen Ermittler gegen mutmaßliche Beschuldigte im Zusammenhang mit Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch vor.

Im Zusammenhang mit mehreren Ermittlungsverfahren wegen Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch sind Ermittler in Hessen gegen zahlreiche Beschuldigte vorgegangen.

Wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden am Montag mitteilte, durchsuchten Beamte rund 75 Wohnungen. Im Fokus standen 68 Männer und sechs Frauen im Alter von 14 bis 80 Jahren. Eine Verbindung zwischen den Tatverdächtigen soll laut Ermittlern nicht bestehen.

Den Angaben zufolge sollen elf der Beschuldigten Kinder oder Jugendliche sexuell missbraucht haben, während 63 von ihnen Kinder- oder Jugendpornografie hergestellt, besessen oder verbreitet haben sollen.

Die Durchsuchungen in der vergangenen Woche erfolgten in mehreren hessischen Städten und Landkreisen, unter anderem in Wiesbaden, Frankfurt am Main und Darmstadt. 250 Beamte waren beteiligt, 606 Gegenstände wurden beschlagnahmt – vor allem Speichermedien. Die Auswertung der Daten dauerte an. (AFP/mf)