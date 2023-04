Mutmaßlicher Mörder der 19-Jährigen aus Klötze festgenommen – Fahrtenschreiber verriet ihn

Ein vermisste junge Frau aus Sachsen-Anhalt wurde nun tot aufgefunden.

Die seit fast sieben Wochen vermisste 19-jährige Kezhia H. aus Klötze im Westen Sachsen-Anhalts ist in Niedersachsen tot aufgefunden worden. Die Leiche der jungen Frau aus Klötze im Altmarkkreis Salzwedel wurde am Donnerstag in der Nähe eines Kieswerks in der niedersächsischen Gemeinde Bahrdorf entdeckt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Stendal am Freitag erklärten. Ihr 42-jähriger Freund, Tino B., wurde als Beschuldigter festgenommen, berichtet die „Bild“.

Er sollte noch am Freitag dem Haftrichter zum Erlass eines Untersuchungshaftbefehls vorgeführt werden. Der Mann, der ebenfalls aus dem Raum Klötze stammt und laut Polizei mit der 19-Jährigen bekannt war, sei des Totschlags dringend verdächtig. Wie die junge Frau zu Tode kam, war zunächst unklar. Eine Obduktion sollte Klarheit bringen.

Firmenfahrzeug des Beschuldigten wurde gesichtet

Ihr 42-jähriger Freund, ein verheirateter Familienvater, war den Angaben zufolge schon früher im Visier der Ermittler und wurde nach Angaben einer Polizeisprecherin bereits im März vernommen. Aufgrund eines Tatverdachts wurden Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. Er blieb zunächst auf freiem Fuß.

Durch „kriminalistische Kleinarbeit“ kamen ihm die Ermittler demnach nun auf die Spur. Anhand des Fahrtenschreibers aus dem Firmenfahrzeug des Beschuldigten erstellten die Ermittler demnach eine Weg-Zeit-Berechnung. Ausgewertete Fahrzeugdaten und Zeugenaussagen führten schließlich zum Fundort der Leiche im Landkreis Helmstedt. Unter anderem wurde das Firmenfahrzeug des Beschuldigten dort gesichtet.

Die 19-Jährige wurde am 7. März als vermisst gemeldet. Den Angaben zufolge wurde sie drei Tage zuvor letztmalig in Klötze gesehen. Da erste Suchmaßnahmen unter anderem mit einem Fährtensuchhund erfolglos blieben, startete die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung bis in den Raum Wolfsburg-Helmstedt in Niedersachsen. (afp/er)