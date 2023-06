Sachsen-Anhalt: Lehrer verzweifelt gesucht – auch Nichtakademiker

Lehrermangel ist seit langem ein Thema an deutschen Schulen. Foto: Marcel Kusch/dpa

Aspiranten müssen allerdings eine Qualifizierung wie Meister oder Fachwirt nachweisen. Geplant ist ein Einsatz in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Musik und Kunst.

Auf der Suche nach neuen Lehrkräften setzt das Land seine Qualifikationsbedingungen herab. Daher können sich erstmals auch Nichtakademiker bewerben, teilte eine Sprecherin des Bildungsministeriums der „Deutschen Presse Agentur“ (DPA). Ausgeschrieben sind 568 Stellen.

Ministerin sieht praxisorientierte Vorbereitung der Kinder

Nichtakademiker müssen eine Qualifizierung auf Niveau 6 des Deutschen Qualifikationsrahmens – wie Meister oder Fachwirt – vorweisen. Damit könnten diese Lehrerinnen und Lehrer – so die Sprecherin weiter – in Sekundarschulen in Fächern wie Technik, Wirtschaft oder der musisch-künstlerischen Fächergruppe eingesetzt werden. „Mit dem Anwerben von Seiteneinsteigenden, zu denen nun auch bestimmte Nichtakademiker gehören, fördern wir aktiv eine praxis- und lebensweltorientierte Vorbereitung der Kinder auf ihr Leben nach der Schule“, glaubt Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Und sie verspricht, dass allen Lehrkräften ein „maßgeschneiderter, gut bezahlter und sicherer Job im Landesdienst angeboten werden kann“.

2022 fast 50 Prozent Quereinsteiger

Wie andere Bundesländer auch, kämpft Sachsen-Anhalt mit einem massiven Unterrichtsausfall. Nach Angaben der Landesregierung vom Jahresbeginn fehlen an den Schulen rund 1.000 Lehrerinnen und Lehrer. Daher setzt das Land bei der Bekämpfung des Mangels auf mehrere Maßnahmen. Dazu gehören Zusatzstunden für Lehrer sowie Neueinstellungen.

Im vergangenen Jahr waren fast die Hälfte der Neu-Lehrer in Sachsen-Anhalt Seiteneinsteiger. 459 der 979 neu eingestellten Lehrer kamen ohne klassische Ausbildung in den Beruf, schreibt die „Volksstimme“ unter Berufung auf das Bildungsministerium. Ein Drittel schied allerdings nach kurzer Zeit wieder aus.

Eine Anfrage an den Deutschen Lehrerverband mit Bitte um eine Stellungnahme blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet.