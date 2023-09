Sehr gute Weinernte erwartet

Weinliebhaber können sich freuen: Die diesjährige Weinernte sollte laut den deutschen Winzern üppig werden. Grund für die deutlich bessere Ernte sei die Wasserversorgung.

Die Winzer in Deutschland erwarten eine sehr gute Weinernte in diesem Jahr: Die Menge werde voraussichtlich bei 9,88 Millionen Hektolitern Weinmost liegen, teilte das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mit. Das wären 9,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Beim Weißen Riesling, der beliebtesten deutschen Rebsorte, dürften demnach sogar 17 Prozent mehr anfallen.

Grund für die deutlich bessere Ernte sei die Wasserversorgung in diesem Jahr, erklärten die Statistiker. Größere Schäden durch Hagel, Sturm und Frost blieben zudem aus. Regional trat lediglich der falsche Mehltau (Peronospora) verstärkt auf.

Die geschätzte Erntemenge liegt laut Statistik insgesamt um 1,16 Millionen Hektoliter oder 13,3 Prozent über dem Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2022.

Am meisten Wein wird in Rheinhessen und in der Pfalz angebaut. Wichtige Anbaugebiete sind zudem Baden und Württemberg. Fast überall können die Winzer in diesem Jahr mit einer höheren Ernte rechnen – nur im Rheingau werden Ernteeinbußen erwartet.

Die Ernteschätzungen beruhen auf Mitteilungen einer begrenzten Zahl von Winzern, die freiwillig berichten. (AFP/mf)