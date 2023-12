Strafanzeige gegen Tedros, Gates, von der Leyen wegen Corona-Impfstoff-Deal

Allerdings hätte die EMA unter der Führung von Emer Cooke die in der EU verwandten Chargen des Pfizer/BioNTech Impfstoffs nicht geprüft, so der Vorwurf. Cooke lobte damals bei der Erteilung der bedingten Zulassung die gründliche Bewertung des Impfstoffs durch die EMA und versicherte die Sicherheit und Wirksamkeit und die Erfüllung des erforderlichen Qualitätsstandards. Die EMA hat eine zentrale Rolle in der EU bei der Zulassung von Impfstoffen.

2 Milliarden Dosen Impfstoff

Nanette Cocero war bis Dezember 2022 die globale Präsidentin von Pfizer für Impfstoffe. Sie hat den Vorabkaufvertrag mit der EU im Namen von Pfizer/BioNTech am 20. November 2020 unterschrieben. Da sie für die Entwicklung, die globale Vermarktung und die Auslieferung von mehr als 2 Milliarden Dosen des Impfstoffs verantwortlich war, “mussten die gravierenden Probleme […] ihr von Anfang bekannt gewesen sein“, schreiben Kranz und Grimmenstein-Balas.

Gates-Stiftung investierte in BioNTech

Mit 109 Milliarden US-Dollar Vermögen gilt Bill Gates als einer der weltweit reichsten Menschen. Neben der Impfstoffforschung spendet seine Bill & Melinda Gates Stiftung auch an Medienunternehmen in den USA und Europa wie den „Spiegel“. An die WHO hat seine Stiftung insgesamt fast 2,8 Milliarden US-Dollar von 2000 bis 2021 überwiesen. Geld ging auch an das Robert Koch-Institut und die Charité.

Zur Entwicklung neuartiger Impfstoffe investierte die Stiftung 55 Millionen US-Dollar im September 2019 in BioNTech. Pfizer und BioNTech beschlossen dann im April 2020, dass sie gemeinsam einen Impfstoff gegen COVID-19 entwickeln. Er basiert auf BioNTechs unternehmenseigener mRNA-Technologie.

Durch die „hastige Entwicklung“ sei ein Impfstoff auf den Markt gebracht worden, bei dem weder Sicherheit noch Wirksamkeit, Langzeitwirkungen und Nebenwirkungen bekannt seien. „Bill Gates habe diese Vorgehensweise mit seinem Vermögen nicht nur unterstützt, sondern auch gefördert“, so die Anklageschrift.

Durch sein Vermögen habe er die Möglichkeit geschaffen, die WHO und die Pharmakonzerne nach seinen Vorstellungen zu „orchestrieren“, laut Kranz und Grimmenstein-Balas.

Geheimverträge mit Pfizer/BioNTech