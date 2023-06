Tübinger Ärzteguppe und Impfopfer: STIKO soll Impfempfehlung aussetzten

Die Ständige Impfkommission soll Fragen zur Quote der Nebenwirkungen, Wirksamkeit der Impfung, dem möglichen Zusammenhang der Impfung mit der Übersterblichkeit und der Wirkung der Spike-Proteine beantworten – das fordert die Tübinger Ärztegruppe zusammen mit Impfgeschädigten und einer größer werdenden Gruppe an Unterstützern in einem Brandbrief.

Es ging ein Aufraunen durch die alternativen Medien: Prof. Thomas Mertens, der Chef der „Ständigen Impfkommission“ (STIKO) des Robert Koch-Instituts (RKI), hatte am 25. Mai im SWR-Fernsehen einer jungen Frau nahegelegt, ihren Verdacht auf einen Impfschaden bei den Ärzten gar nicht erst zu erwähnen. So würde sie ihre Chancen erhöhen…