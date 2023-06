Von wegen „Tausende“: Statistisches Bundesamt zählt 19 Hitzetote jährlich

Mit einem Hitzeschutzplan soll die Anzahl der sommerlichen Sterbefälle sinken. Ein spürbarer Effekt ist allerdings nicht zu erwarten – und zwar nicht nur, weil Kälte nachweislich mehr Menschenleben fordert als Wärme.

„Wiederholte Hitzewellen und ihr Auftreten über einen langen Zeitraum von Mai bis Oktober [haben] 2022 zu einer Übersterblichkeit von etwa 4.500 Menschen“ geführt. Das berichtete der Deutsche Wetterdienst Mitte März dieses Jahres unter Berufung auf „Schätzungen des RKI“. „Mindestens 15.000 Hitzetote in Europa“, warnte die WHO am 7. November 2022…