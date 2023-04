Wissing trifft sich mit „Letzte Generation“

Bald steht ein Treffen zwischen der Bundesregierung und den sogenannten Klimaaktivisten „Letzte Generation“ an.

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will am 2. Mai den sogenannten Klimaaktivisten „Letzte Generation“ treffen. Die „Letzte Generation“ habe ihn um das Gespräch gebeten, sagte Wissing am Donnerstag in den Fernsehsendern RTL und ntv. „Das habe ich angenommen und sehe einem Austausch am 2. Mai entgegen.“

„Gesprächsbereitschaft zeichnet eine lebendige Demokratie aus“, sagte Wissing weiter. Der Minister hatte der für zahlreiche Straßenblockaden und andere Aktionen verantwortlichen „Letzten Generation“ zuletzt mangelnde Gesprächsbereitschaft vorgeworfen. (afp)