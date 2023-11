Brandenburg: Zöllner beschlagnahmen fast 260.000 unversteuerte Zigaretten

Wie das Hauptzollamt in Frankfurt an der Oder am Freitag mitteilte, stoppten Beamte das aus Polen kommende Fahrzeug am vergangenen Samstag auf der Autobahn 12 für eine Kontrolle. Der Fahrer gab demnach an, auf dem Weg zu einem Wochenmarkt in Berlin zu sein.

In dem Transporter fanden die Zöllner tatsächlich Obst und Gemüse sowie die Ausstattung für einen Standaufbau. Darunter entdeckten sie bei einer genaueren Überprüfung allerdings auch die Zigaretten – insgesamt 258.504 Stück. Gegen den Fahrer des Wagens wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Berlin-Brandenburg. (afp)