Französischer Finanzminister: „Deutschland muss investieren und zwar jetzt“

In nur drei Tagen schaffte es die Facebook-Gruppe „Fridays for Hubraum“, die aus Protest gegen eine übergriffige Klimapolitik gegründet wurde, fast 400 000 Nutzer für sich zu gewinnen. Das war ein Vielfaches dessen, was die größte Unterstützergruppe von „Fridays for Future“ aufwies. Mittlerweile ist die Gruppe deaktiviert – der große Zuspruch deutet aber auf eine hohe versteckte Unzufriedenheit mit Deutschlands Klimapolitik hin. Mehr»