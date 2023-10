Fake: Webseite von Wagenknechts BSW-Partei

Sahra Wagenknecht hat Anzeige gegen unbekannt erstattet, nachdem vorgestern eine gefälschte Website aufgetaucht war. Auf dieser sollten Mitglieder für die neue Partei der Politikerin geworben und Spenden eingenommen werden. Mehrere Medien hatten darüber berichtet, auch die Epoche Times.

Der offiziell aussehende Internetauftritt unter der URL www.bswpartei.de ist mittlerweile wieder offline. Auf der Seite wurde unter anderem um Unterstützer, Mitglieder und Spenden für die vermeintlich neue Partei von Sahra Wagenknecht geworben. Fälschlicherweise wurde Wagenknechts Bundestagsbüro als Urheber im Impressum angegeben.

Die Registrierungsdaten der Domain zeigen, dass sie erst vor Kurzem gekauft wurde und einer Marketingfirma mit Sitz im Kreis Mettmann gehört. Das berichtet der Spiegel, der den Geschäftsführer dieser Firma, ein 21-jähriger Unternehmer aus Rheinland-Pfalz, um eine Stellungnahme gebeten hat. Dieser leugnet jegliche Verbindung zu der fraglichen Website. Er kann sich nicht erklären, wie der Name seiner Firma in den Registrierungsdaten auftauchte, und vermutet eine missbräuchliche Nutzung seines Firmennamens.

Haben Sie sich auf der Webseite registriert?

Falls Sie personenbezogene Daten über die Webseite gesendet haben und in diesem Zusammenhang angeschrieben werden, ist es ratsam nicht zu antworten, sondern die Polizei zu kontaktieren. Wagenknecht hat Anzeige gegen unbekannt erstattet. Der richtige Anlaufpunkt sind die Internetwachen der Landespolizeibehörden.

Weiter schreibt der Spiegel, die tatsächliche Domain für Wagenknechts neue Partei laute www.Buendnis-Sahra-Wagenknecht.de. Am kommenden Montag soll sie offiziell starten, sagen Stimmen aus dem Umfeld der Politikerin. An diesem Tag plant Wagenknecht, zusammen mit anderen Mitstreitern aus der linken Bundestagsfraktion, die Vorstellung ihres neuen Projekts in Berlin.

Die geplante Veranstaltung im Haus der Bundespressekonferenz dreht sich um die Gründung des Vereins „BSW – Für Vernunft und Gerechtigkeit e. V.“, der kürzlich von Wagenknechts Unterstützern ins Leben gerufen wurde. Das Kürzel steht für „Bündnis Sahra Wagenknecht“.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wird auch ein inhaltliches Dokument präsentiert, das als eine Art Programmentwurf dient. Zudem wird Wagenknecht einen klaren Ausblick auf die Gründung ihrer Partei geben, für die der Verein als Basis dienen soll.