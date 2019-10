China benutzt Gefangene für Drogen- und Medikamententests – viele Todesfälle

Bereits in ihrem Jahresbericht 2014 spricht die US-Kommission für Internationale Religionsfreiheit von „systematischen, ungeheuerlichen und andauernden“ Verletzungen der Religionsfreiheit durch das chinesische Regime und das es „nicht ausreichend auf die Anschuldigungen von psychiatrischen Experimenten und Organraub antwortete“ und sie empfahl China erneut als „Land spezieller Besorgnis“ einzustufen.

Auch im Bericht 2019 wird von Glaubensgefangenen berichtet, die unter körperlicher Gewalt, psychiatrischem Missbrauch, sexuellen Übergriffen, Zwangsmedikation und Schlafentzug – systematisch ausgeübt durch das Gefängnispersonal – leiden.

Zudem wird berichtet, dass obwohl die chinesische Regierung behauptet, die Praxis der Organentnahme von Gefangenen (unter denen viele Falun Gong-Praktizierende sind) 2015 beendet zu haben, stellten am 1. Januar 2018 Menschenrechtsverteidiger, Mediziner und Ermittler zusätzliche Beweise vor, dass die Praxis in erheblichem Umfang fortgesetzt wurde.

In dem Bericht von 2014 wird auch auf die Rolle von Gefängnissen und illegalen Einrichtungen hingewiesen, die auch als schwarze Gefängnisse oder Gehirnwäsche-Einrichtungen bekannt geworden sind, nachdem die Kommunistische Partei Chinas (KPCh) das Arbeitslagersystem 2013 als abgeschafft erklärt hatte.

Neben Hauschristen, den Tibetern und muslimischen Minderheiten im Norden Chinas, wie den Uiguren, sind hauptsächlich Anhänger von Falun Gong, eine buddhistische Meditationspraktik, Opfer von staatlicher Verfolgung und Unterdrückung. Allein 2018 soll die chinesische Regierung laut chinesischen Anwälten mindestens 931 Falun Gong-Praktizierende inhaftiert haben.

Vielen von ihnen – so erklärt die Internetplattform „Minghui.org“ – wären bereits in Polizeigewahrsam oder in Gefängnissen Drogen bzw. unbekannte Substanzen verabreicht worden. Dies sei Teil der systematischen staatlichen Verfolgung gegen Falun Gong durch das kommunistische Regime Chinas heißt es dort.

Lius Verhalten änderte sich drastisch nach Injektion der unbekannten Substanz

Im Oktober 2019 wird dort über zwei Fälle berichtet, in denen Falun Gong-Anhängern im Gefängnis von Yongchuan in Chongqing unbekannte Substanzen verabreicht wurden. Bei dem einem Fall handelt es sich um Liu Daoquan, einem Unternehmer aus Chongqing,

Er wurde erstmalig am 9. April 2013 verhaftet, weil er Falun Gong praktizierte. Am 16. Oktober 2014 verurteilte man ihn zu acht Jahren Gefängnis, weil er es abgelehnt hatte, Falun Gong aufzugeben.

Der 45-jährige Mann wurde während seiner Haft im Gefängnis von Yongchuan wiederholt geschlagen und schwer verletzt. Die Wärter entzogen daraufhin seinen Angehörigen das Besuchsrecht, denn seine Familie sollte nichts von seinen Verletzungen erfahren. Aus Protest trat er mehrfach in Hungerstreik und wurde jedes Mal zwangsernährt.

Die Wärter im Gefängnis spritzten ihm dann eine unbekannte Droge. Nach zwei Injektionen veränderte sich Lius Verhalten drastisch. Er wurde gehorsam und benahm sich wie eine Marionette. Er starrte in die Ferne und saß den ganzen Tag über, ohne sich zu bewegen, in derselben Stellung.

Egal, was er gefragt wurde, er antwortete: „Ja, ich weiß.“ Es schien, als ob er nichts mehr wahrnahm. Er bekam es nicht einmal mit, wenn er zur Toilette musste.

Als die Injektionen fortgesetzt wurden, bekam Liu eine schwere Lungenentzündung und eine Gehirnerkrankung. Er konnte nichts mehr essen und verlor schnell an Gewicht. Im Mai 2016 wurde er schwer krank und wurde mehrmals ins Krankenhaus eingeliefert und später wieder zurück ins Gefängnis gebracht.

Auf wiederholtes Verlangen seiner Familie gewährten ihm die Gefängnisbehörden am 24. Juni 2016 Haftaussetzung zur medizinischen Behandlung. Doch noch bevor er sich erholen konnte, brachten ihn die Behörden am 9. Juli wieder ins Gefängnis.

Einige Tage später wurde seine Familie darüber informiert, dass sich Lius Zustand verschlechtert habe und er ins Krankenhaus gebracht worden sei. Erneut beantragte die Familie eine Haftaussetzung zur medizinischen Behandlung. Sie wurde abgelehnt.

Schließlich ließ man ihn, in einem äußerst ernstem Gesundheitszustand, am 25. Januar 2018 frei. Eine gängige Praxis der chinesischen Behörden, die sie anwenden, wenn die Glaubensgefangenen aufgrund von Folter und Misshandlung im Sterben liegen.

Große Wunden an der Kopfhaut – dann verlor er das Augenlicht

Bei dem zweiten Fall handelt es sich um Deng Fushou. Er wurde 2008 verhaftet, weil er Falun Gong praktizierte. Er wurde zu einer vierjährigen Haftstrafe im Gefängnis Younchuan verurteilt.

Ende 2011 bekam Deng an seiner Kopfhaut große offene Wunden, über die sich später Schorf bildete. Er verlor sein Augenlicht. Dann Anfang Februar 2012 starb er plötzlich.

Seine Familie wurde aufgefordert, seinen Tod niemandem mitzuteilen. Die Gefängnisleitung ließ den Leichnam kurz nach seinem Tod ohne Zustimmung seiner Familie einäschern. Die Familie vermutet, dass Deng Opfer von Medikamententests geworden ist.

Ein Angestellter des Gefängniskrankenhauses in Yongchuan schrie einmal zu einem inhaftierten Praktizierenden:

Wir machen hier Experimente am menschlichen Körper. Na und? Das ist laut der staatlichen Politik zulässig und rechtmäßig. Es ist ein Befehl unserer Vorgesetzten.“

Laut den kürzlich veröffentlichten Aussagen von freigelassenen Falun Gong-Praktizierenden wenden die Gefängniswärter die Drogen auch bei Nicht-Praktizierenden an.

Nachdem ein Häftling Drogen gespritzt bekommen hatte, schielte er. Er ging mit starr geradeaus blickenden Augen wie ein Roboter in einer geraden Linie. Für einen Richtungswechsel musste ihn jemand in eine andere Richtung drehen, heißt es in einem Bericht auf „Minghui.org“.