Lieferketten-Desaster: Abhängigkeit von China vor allem im Verarbeitenden Gewerbe

Eine neue Studie untersuchte die Abhängigkeit Deutschlands von globalen Lieferketten. China kontrolliert vor allem das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland.

Die „Fragilität internationaler Lieferketten“ habe in der Corona-Pandemie ihr wahres Gesicht gezeigt. Der Ruf nach mehr Entkopplung („Decupling“) vom Ausland, respektive China, wurde laut. Zwei Ökonomen vom Institut der Deutschen Wirtschaft, Galina Kolev und Thomas Obst, haben deswegen die Abhängigkeit Deutschlands von globalen Lieferketten untersucht. Dabei spielte die Abhängigkeit von China eine besondere Rolle.

„Der drohende Zusammenbruch wichtiger internationaler Lieferketten (…) hat die Diskussion um die Abhängigkeit (…) vom Ausland neu entfacht“, heißt es zu Beginn der Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft.

Modelle wie „Outsourcing“, geringe Lagerbestände, „schlanke Produktionslinien“ und „Offshoring“, brachten Unternehmen zwar Größen- und damit Kostenvorteile. Doch diese Modelle stünden im Disput mit der Abhängigkeit von globalen Lieferketten, heißt es in der Studie. Denn es gilt: Je billiger ein Unternehmen im Ausland produziere, desto mehr Abhängigkeit, konstatieren die Ökonomen.

Dass diese Abhängigkeit allerdings direkt die Versorgungslage Deutschlands beeinträchtigen könne, sehen die Autoren der Studie aufgrund der weltweiten Betriebsschließungen als bewiesen. Die Autoren halten es deswegen für bedenklich, an einer solchen Abhängigkeit weiter festzuhalten.

Das sei vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass Industrie und der Export für den Wohlstand Deutschlands eine besondere Bedeutung haben.

Unter den G20-Ländern gibt es kein zweites Land, das so intensiv in die internationalen Lieferketten integriert ist, wie Deutschland“, heißt es in der Studie.