Trump: USA wollen keinen Krieg mit dem Iran und keinen Regimewechsel + Twitter-Video

US-Präsident Donald Trump hat nach der Tötung des iranischen Generals Kassem Soleimani versichert, er wolle weder einen Krieg mit dem Iran, noch einen Regimewechsel in Teheran. „Wir haben vergangene Nacht gehandelt, um einen Krieg zu stoppen“, sagte Trump am Freitag in seinem Golfclub in Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida. „Wir haben nicht gehandelt, um einen Krieg zu beginnen.“

Soleimani sei der weltweite „Terrorist Nummer 1“ gewesen, sagte der US-Präsident. Der Kommandeur der berüchtigten Al-Kuds-Brigaden der iranischen Revolutionsgarden habe Angriffe auf US-Diplomaten und Militärangehörige geplant. „Wir haben ihn auf frischer Tat ertappt und ausgeschaltet“, sagte Trump.

US-Präsident Trumps Tweet

Soleimani war in der Nacht zum Freitag bei einem US-Drohnenangriff unweit des Flughafens von Bagdad getötet worden. Der Iran hat Vergeltung angedroht. International wird eine Gewalteskalation im Nahen Osten befürchtet.(afp)