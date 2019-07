Trump verurteilt Zensur beim Social Media Gipfeltreffen mit konservativen Kreativen

Der Social Media Gipfel von Präsident Trump war eine der seltenen Gelegenheiten für die Kreativen, ihre Stimme auf nationaler Ebene zu Gehör zu bringen. Nachdem viele von ihnen sich jahrelang beschwert hatten, dass sie von den großen Technologieunternehmen wie Google und Facebook unterdrückt werden, hatten sie hier ein großes Forum, um ihre Fälle zu schildern.

„Sie fordern die Medienpförtner und die Zensoren der Unternehmen heraus, um die Fakten direkt an das amerikanische Volk weiterzugeben. …. Vielen Dank im Namen der Nation“, sagte Trump in seinen Bemerkungen nach dem Gipfel.

Zu den bekannten Gästen gehörten große Namen der konservativen Bewegung in den USA, wie PragerU, die Heritage Foundation und Turning Point USA sowie das konservative Media Watchdog Media Research Center, das investigative Journalismus-Portal Project Veritas und der unabhängige Journalist und Kommentator Tim Pool, der sich als Mitte-Links bezeichnet. Ebenfalls eingeladen war der Mann hinter den Social Media Accounts mit der Marke Carpe Donktum, bekannt für die Produktion humorvoller Pro-Trump-Videos, von denen Trump einige auf seinem Twitter-Account weiterveröffentlicht hat.

Viele der Teilnehmer haben berichtet, dass sie von Technologieplattformen zensiert wurden, oder sie haben die Frage der politischen Zensur in ihren Inhalten aufgegriffen.

Interne Dokumente, Interviews mit Insidern und Filmmaterial von versteckten Kameras, die größtenteils von Project Veritas veröffentlicht wurden, haben gezeigt, dass Unternehmen wie Facebook, Google, Twitter und Pinterest konservative Inhalte oft mit vagen oder geheimen Regeln unterdrücken, die die politische Ausrichtung der Unternehmen widerspiegeln.

„Sie spielen mit den Meinungen Vieler – und sie spielen unfair,“ sagte Trump

Trump sagte, dass seine eigenen Social-Media-Konten wahrscheinlich auch ins Visier geraten sein könnten und führte Beispiele von Personen an, die Probleme haben, ihm auf Twitter zu folgern. Die Anzahl neuer Follower sank in den letzten Monaten auf ein Zehntel, die Interaktionszähler einiger seiner Tweets wurden nachträglich reduziert.

Treffen mit den Social-Media-Chefs

Das Weiße Haus richtete im Mai eine Website ein, auf der Menschen Berichte einreichen können, wenn sie glauben, dass ihre Social Media-Konten wegen politischer Voreingenommenheit gesperrt, ausgesetzt oder anderweitig beeinträchtigt wurden. Auf der Website gingen 16.000 Antworten ein, sagte Trump.

Er kündigte an, dass er die Big-Tech-Führungskräfte zu einem Treffen im nächsten Monat einladen werde, bei dem das gesammelte Feedback genutzt werde, um das Thema Zensur weiter zu diskutieren.

„Big Tech darf die Stimmen des amerikanischen Volkes nicht zensieren“, sagte er.

Während die Technologieunternehmen ihre politische Voreingenommenheit geleugnet haben, gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass sie ihre politischen Präferenzen in ihre Produkte einfließen lassen.

Basierend auf den Aussagen von Mitarbeitern, geleakten Dokumenten und nach den Aussagen von durch Project Veritas heimlich gefilmten Angestellten von Google, präsentiert Google vorzugsweise Suchergebnisse, die der Weltsicht der Firmenführung entsprechen – auf Kosten anderer Meinungen.

Intervention der Regierung

Die Konservativen zögerten bei der Forderung nach staatlicher Intervention in die Inhalte der Social Media-Regeln. Viele befürchten, dass das Schweigen der konservativen Stimmen wegen der Sperren durch die Social Media Plattformen die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen 2020 beeinflussen könnte.

Eine der am häufigsten diskutierten Ideen ist es, den sozialen Medien die Bezeichnung „Plattform“ zu entziehen, wenn sie weiterhin Regeln durchsetzen, die einer redaktionellen Richtlinie ähneln. Wenn sie als Herausgeber behandelt würden, wären Diffamierungsklagen wegen Benutzerinhalten auf ihren Websites möglich. Bisher profitieren sie vom „Carrier-Privileg“, der ihre Haftung für die von den Benutzern eingestellten Inhalte auf ein Minimum reduziert.

Eine weitere Idee ist, mit der Androhung von Kartellmaßnahmen die Unternehmen von der Zensur abzubringen.

Einige haben sogar argumentiert, dass der Zugang zu den Social Media-Plattformen als Bürgerrecht kodifiziert werden sollte, was beispielsweise großen Social Media-Plattformen verbieten würde, Benutzer zu sperren, sofern sie keine strafbaren Äußerungen machen.

Während diese Unternehmen ihren Glauben an die freie Meinungsäußerung öffentlich bekundet haben, umfassen ihre Inhaltsrichtlinien jedoch Konzepte, die bestimmte politische Orientierungen widerspiegeln und Zensur erfordern.

Trump sagte, sein Ziel sei es, die freie Meinungsäußerung für alle zu gewährleisten, auch für diejenigen, die nicht mit ihm einverstanden sind.

„Wir wollen nichts Besonderes, aber wir wollen freie Meinungsäußerung“, sagte er.

Das Original erschien in The Epoch Times (USA) (deutsche Bearbeitung von al)

Originalartikel: Trump Decries Censorship at Social Media Summit With Conservative Creators