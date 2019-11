Vom Iran unterstützte Huthi-Rebellen kapern drei ausländische Schiffe vor jemenitischer Küste

Die Huthi-Rebellen haben vor der jemenitischen Küste ein saudiarabisches und zwei südkoreanische Schiffe gekapert. Die vom Iran unterstützte Miliz erklärte am Dienstag über ihren Fernsehsender Al-Masirah, sie habe die Schiffe beschlagnahmt und in den Hafen von Saleef gebracht, weil diese „ohne vorherige Ankündigung“ in Jemens Hoheitsgewässer gefahren seien.

Nach Angaben der südkoreanischen Regierung werden insgesamt 16 Besatzungsmitglieder von den Rebellen in dem Küstenort Saleef festgehalten, darunter zwei Südkoreaner. Das Außenministerium in Seoul erklärte, es werde alles getan, um eine „schnelle Freilassung unserer Bürger“ zu erreichen. Südkorea entsandte das Marineschiff „Cheonghae“ in die Region, das bisher vor der Küste des Oman zur Pirateriebekämpfung abgestellt war.

Im Jemen herrscht seit 2015 Krieg zwischen den von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und anderen arabischen Staaten unterstützten Truppen von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi und den Huthi-Rebellen, hinter denen der Iran steht.

In den vergangenen Wochen war Hoffnung auf eine Deeskalation des Konflikts aufgekommen. Die saudiarabische Regierung verkündete Anfang November, sie führe Gespräche mit den Huthi-Rebellen, um ein Ende des Kriegs zu erreichen. Die Huthis hatten Ende September erklärt, ihre Angriffe auf Saudi-Arabien vorerst einzustellen. (afp)