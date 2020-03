Wegen KPCh-Virus: China stoppt Einreise von Ausländern

Das chinesische Regime kündigte am 26. März an, dass es den meisten ausländischen Staatsangehörigen vorübergehend die Einreise verwehren werde, um die Verbreitung des KPCh-Virus einzudämmen.

Das Verbot gilt für Ausländer, die im Besitz eines Visums oder einer Aufenthaltsgenehmigung sind, und wird am 28. März in Kraft treten, erklärte das chinesische Außenministerium in einer Erklärung.

Ausländer, die aus „notwendigen wirtschaftlichen, handelspolitischen, wissenschaftlichen oder technologischen Gründen oder aus humanitären Gründen“ nach China kommen, können jedoch weiterhin Visa beantragen, so das Ministerium. Die Beschränkung wird auch nicht für Diplomaten gelten.

Mit diesem Schritt schließt sich China den Dutzenden von Ländern an, die ihre Grenzen für Ausländer inmitten der KPCh-Virus-Pandemie versiegelt haben. Mehr als 100 Länder haben seit der weltweiten Verbreitung des Erregers Reisebeschränkungen oder Grenzschließungen erlassen.

Die Epoch Times bezeichnet das neuartige Coronavirus, das die Krankheit COVID-19 verursacht, als KPCh-Virus, weil die Vertuschung und das Missmanagement der Kommunistischen Partei Chinas es dem Virus ermöglichten, sich in ganz China auszubreiten und eine globale Pandemie auszulösen.

Seit dem Ausbruch der Krankheit in der zentralchinesischen Stadt Wuhan im Dezember 2019 hat sich das Virus in mehr als 190 Ländern und Regionen weltweit ausgebreitet. Es hat mehr als 440.000 Menschen infiziert und mehr als 20.000 außerhalb Chinas getötet.

Die chinesischen Behörden haben in sechs der letzten acht Tage keine einheimischen Infektionen gemeldet und behaupten, dass die meisten neu bestätigten Fälle infizierte Menschen waren, die aus dem Ausland kamen. Einheimische berichten jedoch von einer anderen Situation vor Ort, da die Krankenhäuser immer noch voll mit COVID-19-Patienten sind. Viele äußerten Zweifel an der Behauptung, dass es keine neuen Infektionen im Inland gibt.

Die Epoch Times erhielt auch von der Gesundheitskommission in Wuhan durchgesickerte Regierungsdaten, die zeigen, dass die lokalen Behörden absichtlich zu wenig über positive Diagnosen berichten.

Die Provinz Hubei, das Epizentrum des Virus und Heimat von rund 60 Millionen Menschen, hat kürzlich die Reisebeschränkungen aufgehoben, da die Behörden behaupten, dass das Virus im Inland eingedämmt wurde. Die Provinzhauptstadt Wuhan wird die Reisebeschränkungen am 8. April aufheben.

Auch die chinesische Zivilluftfahrtbehörde (CAAC) erklärte am 26. März, dass sie die chinesischen Fluggesellschaften angewiesen hat, nur eine Strecke in jedes Land aufrechtzuerhalten. Sie wird auch die Anzahl der Flüge auf einen pro Woche ab dem 29. März beschränken.

Die Behörde wies auch ausländische Fluggesellschaften an, ihre internationalen Flugstrecken nach China auf eine pro Woche zu reduzieren und nur noch eine Strecke in das Land zu bedienen.

Etwa 80 Prozent der internationalen Flüge wurden bereits vor der Ankündigung gestrichen, aber die chinesischen Fluggesellschaften wurden gebeten, ihre internationalen Routen nicht zu kürzen, bis die CAAC ihre Anordnung erteilt hat.

Shanghai wird von jedem internationalen Reisenden, der ab 18 Uhr Ortszeit am 26. März ankommt, verlangen, dass er sich 14 Tage lang selbst unter Quarantäne stellt, teilte die lokale Regierung mit.

Reuters trug zu diesem Bericht bei.

Originalartikel in Englisch: China to Temporarily Ban Entry by Some Foreigners Over CCP Virus Concerns