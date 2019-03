Trotz AfD-Spenden: Kölner Bundesligist hält Sponsor die Treue

Der Immobilien-Unternehmer Wolfgang von Moers hatte in zwei aufeinander folgenden Jahren an die AfD fünfstellige Beträge gespendet. Das sorgte in Köln für einen Aufschrei, denn Moers unterstützt auch Sportclubs und Vereine.

Die Cologne Crocodiles, Kölner Team in der Football-Bundesliga, stehen hinter ihrem Hauptsponsor und halten ihm trotz AfD-Spenden ihre Treue.

„Wolfgang von Moers ist den Cologne Crocodiles seit über 35 Jahren verbunden: Zuerst als Spieler, seit unserer Neubildung vor 10 Jahren begleitet er uns als wichtiger Sponsor und Förderer. Wir sind einstimmig der Meinung, dass wir unsere vertrauensvolle, von hoher Zuverlässigkeit und großer Loyalität geprägte Zusammenarbeit mit der WvM Immobilien wie bisher weiterleben wollen.“, sagt Präsident Markus Ley auf der Facebook-Seite des Vereins.

Kölner HTC steigt aus

Den Kölner Hockey- und Tennisclub Blau-Weiss (KHTC) störten hingegen die Spenden an die AfD. Laut „Kölnischer Rundschau“ hätten sich vor allem Eltern von Hockey-spielenden Kindern beim Club-Präsidenten Hans Baedecker beklagt.

Der Unternehmer nahm die Nachricht des Sportclubs zur Kenntnis und reagiert mit Schreiben vom 20.03.2019:

Unsere Türen sind auch in Zukunft jederzeit und ohne an Vorbedingungen geknüpft zu sein, offenstehend für den KHTC.“

