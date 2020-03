Blogger und Bürgerjournalisten sind in manchen Ländern, darunter auch in Vietnam, die einzige unabhängige Quelle. Generell halten sich die Medien an die Vorgaben der Kommunistischen Partei. Nguyen Van Dai ist einer der letzten Vietnamesen, der für Menschenrechte und Demokratie in Vietnam einsteht – da viele Blogger verhaftet oder des Landes verwiesen wurden. Nguyen Van Dai lebt im Exil in Deutschland, nachdem er in Vietnam zu 15 Jahren Haft verurteilt wurde.

In der sogenannten „Uncensored Library“ sind Artikel des vietnamesischen Menschenrechtsanwalts verzeichnet. Am 12. März 2020 – dem Welttag der Internetzensur – veröffentlichte „Reporter ohne Grenzen“ diese besondere Online-Bibliothek. Hier werden zensierte Berichte aus autokratischen Ländern wie Ägypten, Russland, Mexiko, Vietnam oder Saudi-Arabien publiziert.

Die „Uncensored Library“ hat dabei einen populären Standort: Das weltweit meistgespielte und über das Internet zugängliche Computerspiel „Minecraft“. Hier werden die verbotenen Artikel der Journalisten in deren Heimatländern verbreitet.



Freie Nachrichtenportale und Onlinezeitungen sind in autokratischen Ländern gesperrt. Kritische Texte werden nicht publiziert und konnten bisher nur via Tor Browser oder VPN aufgerufen werden. Diese virtuelle Minecraft-Bibliothek stellt die in den jeweiligen Ländern kontrovers betrachteten und deshalb verbotenen Texte im Internet aus.

„Uncensored Library“ mit verbotenen Texten

Das Spiel Minecraft ist weltweit weitgehend frei zugänglich. Wer die zensierten Texte lesen möchte, braucht somit lediglich einen Internetzugang. Das auf virtuellen Lego-Steinen basierende Spiel gibt es sowohl für PC (Windows) und Konsole (Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch) aber auch für Mobilgeräte (iOS, Android). Minecraft-Fans mit der Spielversion 1.14.4 können sich innerhalb des Spieles über den Multiplayer-Modus mit dem Bibliotheks-Server „visit.uncensoredlibrary.com“ verbinden.

Drei Monate dauerte die Konzeption der „Uncensored Library“ via Minecraft. Im Spiel können sich die User in der Eingangshalle über die zensierten Texte informieren. Fünf weitere Räume sind den Ländern Russland, Saudi-Arabien, Vietnam, Mexiko und Ägypten gewidmet.

Die Organisation Reporter ohne Grenzen sieht in diesem Konzept eine perfekte Symbiose zwischen Technik, Spiel und Wissen. „Für Jugendliche bietet die ‚Uncensored Library‘ einen angstfreien Zugang zu zensierten Informationen“, sagt Rubina Möhring von „Reporter ohne Grenzen“.

Verboten, verschwunden, ausgeschaltet

Warum werden den Ländern Ägypten, Russland, Saudi-Arabien, Mexiko und Vietnam eigene Räume gewidmet? In diesen Ländern wurden Journalisten und Internetseiten verhaftet bzw. ausgeschaltet. In Ägypten wurden beispielsweise Artikel von Mada Masr verboten. Russland sperrt ungeliebte Internetseiten und setzt Journalisten unter Druck.

Politik und organisiertes Verbrechen operieren in Mexiko miteinander. Journalisten, welche diese Missstände aufdecken verschwinden oft spurlos. Saudi-Arabien lässt keine unabhängigen Medien zu. Der Fall Khashoggi ist diesbezüglich wohl die Spitze des Eisberges. (cs)

