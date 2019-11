Tesla: Der vermeintliche E-Auto-Riese vor den Toren Berlins

Weiter heißt es im ZDF: „Elon Musk selbst lobte bei der Ankündigung seiner Pläne die deutsche Ingenieurskunst. ‚Made in Germany‘ ist ein Etikett, das auch bei Kunden zieht.“ Außerdem könne Tesla an seinem neuen Standort „auf eine starke Zulieferindustrie mit einer großen Zahl hochqualifizierter Beschäftigter“ zurückgreifen.

Das ZDF zitiert den Autoexperte Ferdinand Dudenhöffe dazu wie folgt: „Die Elektromobilität in Deutschland [nimmt] durch Musks Ankündigung ‚mehr Fahrt auf‘ als bei ‚hundert Kanzlergipfeln‘. Auch für die deutschen Autobauer sei dies deshalb eine gute Nachricht. ‚Wettbewerb hat schon immer dafür gesorgt, besser und schneller zu werden.'“

Während die Politik versucht, mit Milliarden die E-Mobilität zu fördern – mit mäßigem Erfolg – scheint eine einzelne Meldung die ganze Branche zu beflügeln: Elon Musk kündigte an, Tesla plant nahe Berlin eine neue Gigafactory .

Egon W. Kreutzer: TESLA in Brandenburg

Der vermeintliche Auto-Riese ganz klein

Dass Tesla in Deutschland alles andere als ein „Riese“ ist, spiegeln auch die Zulassungszahlen wider. Nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) wurden in Deutschland in den letzten zehn Monaten (Januar bis Oktober 2019) 9.301 Tesla neu zugelassen.

Damit führt der amerikanische E-Mobilität-Spezialist knapp die Riege der E-Autos an – vor Renault (8.330) und BMW (7.957). Dies entspricht lediglich 0,003 Prozent aller Neuzulassung in diesem Zeitraum. Zum Vergleich: Von Januar bis Oktober 2019 haben die Deutschen 555.358 VW zugelassen, von denen 6.208 Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb fahren.

Allein die Verhältnisse innerhalb Volkswagen, lassen darauf schließen, dass E-Autos in Deutschland noch immer ein Nischenprodukt sind. Die Zahlen zeigen auch, dass der vermeintliche Riese Tesla im Vergleich zu den deutschen (und amerikanischen) Autoherstellern ein Zwerg ist.

Ob Elon Musk mit seinen Fahrzeugen in Deutschland Erfolg haben wird, scheitert vermutlich nicht an der Qualität der Fahrzeuge, aber an der Qualität und Quantität der – bisher nur spärlich vorhandenen – Infrastruktur. (ts)