Immobilienteilverkauf: Kasse machen, Wohnsicherheit behalten

in Kooperation mit Christian Schultze

Die steigende Lebenserwartung bringt für viele Menschen in der zweiten Lebenshälfte eine neue Herausforderung mit sich. Das längere Rentnerleben muss finanziert werden, doch das Familienkapital ist häufig im Eigenheim gebunden. Mit dem Immobilienteilverkauf gibt es für genau diese Situation das passende Angebot.

Die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt in Deutschland belief sich 2020 für Männer auf 78,5 und für Frauen auf 83,4 Jahre. Damit hat sich die Lebenserwartung seit dem 19. Jahrhundert rasant entwickelt und sich gegenüber den 1870er-Jahren mehr als verdoppelt, meldet Statista. Weniger körperlich aufreibende Arbeit und vor allem die Fortschritte in der medizinischen Versorgung machen es möglich. Doch für viele Menschen in Deutschland wird der Luxus des längeren Lebens auch zur Belastung – zur finanziellen Belastung.

Rente sackt ab, private Vorsorge steckt überwiegend in Beton fest

Die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland hat ihren Ursprung Ende des 19. Jahrhunderts und ist auf eine solche Langlebigkeit, wie sie heute in entwickelten Industrieländern wie Deutschland üblich ist, nicht ausgerichtet.

Erst nach und nach dämmert es vielen Deutschen, dass aus der Rentenkasse nicht mehr als eine Basisversorgung zu erwarten ist. Die private Altersvorsorge indes ist hierzulande aus vielerlei Gründen unterrepräsentiert, allen voran der geringen Aktienaffinität vieler Menschen geschuldet.

Für viele Menschen ist das meiste private Kapital im Eigenheim gebunden. Das hat durchaus Vorteile, wie das mietfreie Wohnen im Alter. Zum Problem wird das jedoch, wenn darüber hinaus wenig Liquidität in der Haushaltskasse ist. Gerade ein großes Haus mit Garten muss unterhalten werden, hinzu kommen Steuern, laufende Kosten, städtische Gebühren oder auch Investitionen in Energieeffizienz.

Woher sollte das Geld kommen? Es ist nicht ideal, alles ins Haus zu investieren und nichts für Reisen oder Kulturveranstaltungen übrigzuhaben. Der Lebensabend sollte kein dauernder Verzicht sein.

Nießbrauch sichert das Wohnrecht bis zum Lebensende

Vor diesem Hintergrund könnte für manche älteren Eigentümerinnen und Eigentümer von Immobilien ein Immobilienteilverkauf interessant werden – besonders, wenn es keine direkten Erbinnen und Erben gibt. Der Name Immobilienteilverkauf sagt es bereits: Dabei wird nur ein Teil der Immobilie verkauft.

Die Verkäuferinnen und Verkäufer erhalten auf einen Schlag einen angemessenen Betrag für die Hälfte ihres Hauses und können frei darüber verfügen. Und zugleich – und das ist der wichtigste, auch emotional wichtigste Punkt – sie behalten ein lebenslanges Recht, in ihrem Haus wohnen bleiben zu dürfen. In der juristischen Fachsprache wird das als Nießbrauch bezeichnet.

Niemand muss also befürchten, durch einen Immobilienteilverkauf auf der Straße zu landen. Das eigene Heim bleibt das eigene Heim, auch im Grundbuch.

Bei einem Immobilienteilverkauf werden bis zu 50 Prozent der Immobilie an ein spezialisiertes Unternehmen wie die Realwertpartner Immobilien GmbH aus Rheinmünster veräußert. Gleichzeitig dürfen die Eigentümer bis zu ihrem Tod im vertrauten Umfeld wohnen bleiben. Mit dem Geld aus dem Teilverkauf können sie sich zudem ihren Lebensabend versüßen und müssen nicht länger jeden Euro zweimal umdrehen.

„Sie verkaufen an uns einen Anteil an Ihrer Immobilie, der Ihrem gewünschten Barbetrag entspricht. Sie entscheiden somit selbst, wieviel Kapital Sie freisetzen wollen, um Ihre Wünsche zu erfüllen“, erklärt Andreas Müller, Geschäftsführer von Realwertpartner. Der Immobilienwert, der der Auszahlung von bis zu 50 Prozent zugrunde liegt, wurde dabei vorab von einem unabhängigen Gutachter festgestellt.

Vorzugsweise richtet sich das Angebot an Menschen ab 55 Jahren, die kurz vor dem Renteneintritt stehen. Ab Mitte 50 werden Banken und Sparkassen bei der Kreditvergabe sehr zurückhaltend. Damit scheiden klassische Fremdkapitalkredite zum Aufbessern der Haushaltskasse für älter werdende Menschen eher aus.

Mit dem Teilverkauf können ältere Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer sofort Liquidität schaffen und dennoch in den vertrauten vier Wänden wohnen bleiben. Andreas Müller: „Sie behalten zudem die komplette Entscheidungsfreiheit über die Immobilie.“

Als Gegenleistung für das lebenslange Nießbrauchrecht zahlen die Teilverkäufer ein überschaubares monatliches Nutzungsentgelt an das Teilverkaufsunternehmen. Der Aufkäufer der Immobilienhälfte trägt in der Regel alle Kosten für den Notar oder die Grunderwerbsteuer. Im Kern ändert sich für die Verkäuferinnen und Verkäufer nichts – außer dem eigenen Kontostand zum Positiven.