Sonne schwächt Photovoltaik-Anlagen – Großbritannien muss wieder Kohle verfeuern

Sommerliche Temperaturen drosseln die Leistung von Photovoltaik-Anlagen. Deshalb mussten kürzlich Netzbetreiber in Großbritannien reagieren – und lange abgeschaltete Kohlekraftwerke wieder in Betrieb nehmen.



In Europa herrschen sommerliche Temperaturen. Also ideale Bedingungen für Photovoltaik(PV)-Anlagen? Teilweise. Denn bei zu starker Hitze sinkt die Leistung der Stromgeneratoren wieder. Deshalb musste Großbritannien am 12. Juni zum ersten Mal seit anderthalb Monaten wieder Kohle zur Stromerzeugung verbrennen.

Das nationale Stromnetz (National Grid) reaktivierte den Kohlestrom, da di…