CO2 spielt nicht nur bei der Atmung des Menschen und aller Lebewesen – Tiere und Pflanzen – eine entscheidende Rolle. Es entsteht unter anderem bei der Verbrennung fossiler Energieträger (Kohle, Erdöl, Erdgas), also der Strom- und Wärmeerzeugung, sowie in Haushalten, im Verkehr und in der industriellen Produktion.

Methan

CH4 ist 25-mal so wirksam wie Kohlenstoffdioxid, was den Treibhauseffekt angeht. Methan entsteht überall, wo organisches Material unter Luftabschluss gärt – in Deutschland vor allem in der Tierhaltung, in Klärwerken und auf Mülldeponien.