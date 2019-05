Umwelt CDU-Politiker zu Kohleausstieg: „Es ist unsere verdammte Pflicht, mit sauer verdienten Geld der Bürger überlegt umzugehen“

Vor einer Woche hat das Kabinett Eckpunkte für Milliardenhilfen an die Kohleregionen gebilligt. Das Strukturgesetz muss durch den Bundestag. Nun laufen Union-Haushaltspolitiker dagegen Sturm. Die Empfehlungen der Kohlekommission "weisen in die falsche Richtung, zerstören Zukunftsperspektiven und schaden der Umwelt", so die Union.