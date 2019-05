China kündigt Strafzölle auf US-Importe im Umfang von 60 Milliarden Dollar an

China reagiert auf die jüngsten US-Strafzölle mit Gegenzöllen: Ab 1. Juni würden Abgaben zwischen fünf und 25 Prozent auf US-Importe im Umfang von 60 Milliarden Dollar (53,3 Milliarden Euro) erhoben, teilte die chinesische Regierung am Montag mit.

Am vergangenen Freitag waren höhere Zölle auf chinesische Importe in die USA im Umfang von 200 Milliarden Dollar in Kraft getreten. Die Abgaben stiegen von zehn auf 25 Prozent. US-Präsident Donald Trump ordnete zudem an, eine Zollerhöhung auf so gut wie alle bislang noch ausgenommenen chinesischen Importe vorzubereiten.

China „sollte keine Vergeltung üben“, schrieb Trump am Montag im Internetdienst Twitter. Andernfalls werde sich die Situation für das Land nur verschlechtern, warnte er den Handelspartner. Seit Freitag gelten höhere Strafzölle auf chinesische Importe in die USA im Umfang von 200 Milliarden Dollar.

China habe so viele Jahre lang von den USA profitiert, dass sie nun einen „großen Vorsprung“ hätten, fuhr Trump fort und warf seinen Amtsvorgängern vor, nichts dagegen unternommen zu haben. (afp)