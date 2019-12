Wirtschaft Deutsche Automobilindustrie im Sinkflug – VDA: „Brauchen handlungsfähige Regierung“

Der Verband der Automobilindustrie tut, was er sonst tunlichst vermieden hat: Er nennt Zahlen. Und gibt in ungewohnt offener Art und Weise zu, dass dem Industriesektor in den nächsten Jahr schwere Zeiten bevorstehen.