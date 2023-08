Mobile Freizeit: Caravanmesse wartet mit neuem Ausbildungsberuf auf

Reisemobile, Caravans und Vans liegen im Trend: Campingbegeisterte zieht es in dieser Woche nach Düsseldorf. Die weltgrößte Messe der Branche hat begonnen.

Heute beginnt die weltweit größte Messe für Reisemobile, Caravans und Campervans in Düsseldorf. Bis zum 3. September präsentiert der CARAVAN SALON in Düsseldorf Neuheiten und Innovationen der Branche.

Es werden über 750 Aussteller erwartet, die das Camperherz höher schlagen lassen. Drei Bereiche gliedern die Vielfalt: „Technology & Components“, „Equipment & Outdoor“ sowie „Travel & Nature“. Neben unzähligen Fahrzeugen gibt es Zubehör zu sehen, technisches Equipment, Dachzelte, Mobilheime, Caravaning- und Campingzubehör – bis hin zu Outdoorbekleidung und -ausrüstung und Reisedestinationen.

Begleitet wird die Düsseldorfer Messe durch eine große Anzahl an Aktionen, Terminen, Sondershows und Veranstaltungen rund um die mobile Freizeit. Die Eröffnung kann am 25. August um 11 Uhr per Livestream mitverfolgt werden. Mona Neubaur, NRW-Ministerin für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie, wird am Samstag erwartet, politischer Austausch mit Entscheidern vorbereitet.

Vorgestellt wird unter anderem ein neuer Ausbildungsberuf: „Caravan- und Reisemobiltechniker/in“. Unter diesem Namen werden zukünftig Fachkräfte für Herstellung, Wartung und Reparatur von Caravans und Reisemobilen ausgebildet. Ansprechpartner für die neue Fachrichtung ist der Caravaning Industrie Verband, kurz CIVD. Die Zukunftsaussichten für den Ausbildungsberuf werden als exzellent eingeschätzt.

Wichtiger Wirtschaftsfaktor

Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. 2019, also vor der Corona-Krise, stammten vier Prozent der Wertschöpfung Deutschlands und damit 124 Milliarden Euro aus dem Tourismus. Inländische Touristen gaben damals ca. 247 Milliarden Euro aus, ausländische 46,9 Milliarden Euro. Private Reisen lagen mit 197 Milliarden Euro deutlich vor Geschäftsreisen mit 31,3 Milliarden Euro.

In den Jahren 2020 und 2021 brach die Branche enorm ein, allein die Umsatzerlöse im gesamten Gastgewerbe, die vom Tourismus abhängig sind, sanken von rund 94 Milliarden Euro (2019) auf knapp 60 Milliarden Euro im Jahr 2020. Im Jahr 2022 stiegen die Umsatzerlöse wieder, erreichen aber bislang nicht das Vorkrisen-Niveau von 2019.

Für den Staat ist Tourismus lukrativ. Wie es im Bericht des Statistischen Bundesamtes „Aktuelle Daten zur Tourismuswirtschaft“ heißt, hatte der Staat im Jahr 2019 Einnahmen mit möglichem Tourismusbezug über laufende Steuern in Höhe von 49,5 Milliarden Euro. Das entspricht 3,1 Prozent der Gesamteinnahmen – oder 6 Prozent der laufenden Steuereinnahmen. Im selben Jahr gab der Staat touristisch bedingt 15,9 Milliarden Euro aus.

Rund 2,8 Millionen Menschen waren dadurch im Jahr 2019 direkt in der Branche beschäftigt, dazu kommen 1,3 Millionen Menschen, die Vorleistungen für touristische Waren und Dienstleistungen hergestellt haben. Zusammen waren rund 9 Prozent aller Beschäftigen in Deutschland direkt oder indirekt für den Tourismus tätig. Tourismus ist zudem für viele Länder, die unter Deindustrialisierung leiden, ein wichtiger Faktor.

Abenteuer Camping

Während der Corona-Zeit galt das Reisen in den eigenen vier Wänden als besonders sicher. Auch seither erfreut sich Camping großer Beliebtheit. Tendenz steigend. Die Messe hat sich darauf eingestellt und vergrößert ihr Angebot.

Beim letztjährigen CARAVAN SALON waren 37 Prozent der Besucher Neueinsteiger und erstmals auf der Messe. Während für die „Neuen Camper“ die „StarterWelt“ in Halle 7 Hilfe für alle Fragen bietet, finden parallel unzählige Veranstaltungen aller Art statt.

Die Veranstaltungspalette der Düsseldorfer Caravanmesse reicht von Technik über Outdoor bis hin zu weltmeisterlicher Action. Am Freitag, 1. September, zeigt der österreichische BikeTrial-Topstar Tom Öhler um 13 Uhr und um 16 Uhr in zwei Shows seine Tricks und Stunts im Hindernis-Parcours (Freigelände vor Halle 10). Der ADAC sucht im Rahmen der Messe den „Camper des Jahres 2023“. Das Finale des bundesweiten Wettbewerbs findet am Samstag, 2. September, von 11 bis 16 Uhr im Freigelände vor Halle 10 statt.

An den Wochenenden können sich Kinder und Jugendliche im AdventureCamp im Freigelände austoben. Das Freigelände zwischen den Hallen ist auch für Erwachsene Erholungsoase, Cateringzone und Ausstellungsareal zugleich. Auf dem „E-Bike-Parcours“ vor Halle 15 können Elektro-Bikes, E-Scooter und Elektroroller getestet werden.

Wenn es darum geht, ein eigenes Reisemobil auf- oder umzubauen, dann wäre die Sonderschau „Abenteuer Selbstausbau“ ein Anlaufpunkt. Vorträge behandeln unter anderem Themenbereiche wie Fahrzeugkauf, Projektplanung, Elektrik, Heizen und Kochen, Fenster und Luken, Dämmung und vieles mehr.

Auch für Fußgänger ist gesorgt: Der Deutsche Wanderverband lädt zu einem Fachforum ein. Unter dem Titel „Wandern 2030 – Herausforderungen für Wandern und Wege“ geht es um Digitalisierung, Besucherlenkung, Wald, Wandern und Ehrenamt.