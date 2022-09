Russland-Sanktionen und Exporte treiben Preis für Holz in die Höhe

Die EU-Sanktionen gegen Russland umfassen auch ein Embargo für Holz aus dem zweitgrößten Exportland. Die Exporte nach China gehen unterdessen weiter.

Nicht nur bei Erdgas und Öl sind die Preise auf den Weltmärkten seit Beginn des Ukrainekrieges in die Höhe geschossen. Auch Holz ist von den Sanktionen der EU gegen Russland betroffen. Mit einem Exportvolumen in Höhe von mehr als fünf Milliarden Euro und 10,8 Prozent Marktanteil ist Russland Nummer zwei auf dem Weltmarkt. Nur Kanada hat 2021 mehr exportiert.

Bislang war die EU ein wichtiger Exportmarkt für Russlands Holzwirtschaft. Das Unternehmen Falkenstein Forst hatte schon im Mai eine Verschärfung der Lage prognostiziert. Die Sanktionen würden schon kurzfristig eine allgemeine Verknappung herbeiführen. Allerdings werde der Trend zu höheren Preisen auch langfristig anhalten. Der weltweite Bedarf an dem Rohstoff nehme weiter zu und aus politischer und klimatischer Sichtweise gewinne Holz stetig an Bedeutung.

Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft co2online geht in einer aktuellen Analyse davon aus, dass sich das Heizen mit Holz im laufenden Jahr um 54 Prozent verteuern wird. Pro 70-Quadratmeter-Wohnung wären das im Schnitt rund 310 Euro.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, seien die Preise für Holzpellets im Vorjahr noch stabil gewesen. Mittlerweile habe sich die Lage deutlich geändert, erklärt co2online-Geschäftsführerin Tanja Loitz:

Für ihre Analyse seien mehr als 190.000 Abrechnungen für das Jahr 2021 sowie aktuelle Preis- und Wetterdaten verwendet worden. Viele Haushalte würden die Preissteigerungen erst mit der Abrechnung im kommenden Jahr bemerken.

Neben den ausbleibenden Importen aus Russland tragen jedoch noch weitere Faktoren zu Knappheit und Preissteigerungen bei. Die „Tagesschau“ hatte Anfang des Monats mit Möbelhersteller Andreas Decker gesprochen. Dieser sprach den Umstand an, dass mittlerweile das Exportvolumen von Holz nach China stärker ansteige als der Einschlag selbst:

In der Zeit von 2021 bis 2022 wurden 39,3 Prozent Eichenrundholz an China verkauft, im gleichen Zeitraum wurden 24 Prozent weniger Eiche in nachhaltig bewirtschafteten deutschen Forstgebieten geschlagen.“