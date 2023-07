Schwer angeschlagene Bank „Pacwest“ wird von „Banc of California“ übernommen

Inmitten der wachsenden Angst vor einer ausweitenden Bankenkrise in den USA setzen Banken nun offenbar vermehrt auf Fusionen. Die „Banc of California“ übernimmt zukünftig die schwer angeschlagene „Pacwest“. Das wird vermutlich nicht die letzte Übernahmen sein.

Die Angst vor einer Bankenkrise in den USA war im März groß. Müssen, wie in der Finanzkrise 2008, wieder teure Rettungspakete für Banken geschnürt werden, zittert der Markt. Das blieb bisher aus. Trotzdem scheint man sich nun wieder auf Lösungen zu besinnen, die schon vor über zehn Jahren in den USA geklappt haben: Banken fusionieren einfach. Ließ man damals die Investentbank „Lehmann Brothers“ fallen, wurden die Problembanken „Merrill Lynch“ und „Bear Stearns“ einfach von größeren Banken geschluckt. Banken wie die „Bank of America und „JPMorgan“, in dessen Arme sich die Problemfälle flüchteten, waren stark genug, um die Probleme zu wuppen. Auch für die Bankenkrise im März scheint das nun der Fahrplan zu sein.

Pacwest traf es im März besonders hart

Wie die „Banc of California“ und die US-Regionalbank „Pacific Western Bank“ (Pacwest) am Dienstagabend nach Börsenschluss mitteilten, werden beide Banken fusionieren und zukünftig gemeinsame Wege gehen.

„Pacwest“ gehörte zu den Banken, die im März ganz besonders stark von der Krise betroffen waren. Zeitweilig verlor die Aktie rund 90 Prozent an Wert. Die kleinere „Banc of California“ schluckt nun ihren bisherigen Konkurrenten. Dass hier ein kleinerer Konkurrent die größere „Pacwest“ einverleibt, passt vielleicht auf den ersten Blick nicht sofort in die Paralelle zur Finanzkrise. Trotzdem ist mit der Übernahme erst einmal das Problem aus der Welt geschafft und die Bank ist erst mal aus dem Fokus der Öffentlichkeit.

Zuletzt war die Sorge um die „Pacwest“ am 3. Mai wieder publik geworden. Damals machte die Aktie der Bank an der Wall Street an einem Tag ein Minus von 28 Prozent. Im Laufe des Tagesverlaufs wurde der Handel mit der Pacwest-Aktie mehrmals unterbrochen. Damals machte sich bei den Börsianern die Sorge um den Zustand des Finanzsystems breit.

Teil des abgeschlossenen Fusionsdeals ist ein 400 Millionen Dollar schwere Investition der Private-Equity-Firmen „Warburg Pincus“ und „Centerbridge Partners“, die rund 20 Prozent des fusionierten Unternehmens halten werden. Zudem werden die Firmen die Option bekommen, weitere Anteile zu erwerben.

Beobachter rechnen mit Fusionswelle

Weiter kündigten die „Banc of California“ und die „Pacwest“ an, Unternehmensteile verkaufen zu wollen. Damit wolle man die Liquidität stärken. „Diese transformative Fusion wird ein robustes, gut kapitalisiertes und hochliquides Institut schaffen“, stellte Jared Wolff, CEO der „Banc of California“, klar. Er war bis 2019 selbst Manager bei „Pacwest“.

Marktbeobachter gehen davon aus, dass es in den kommenden Monaten in den USA zu mehreren Fusionen bei kleinen und mittelgroßen Banken kommen könnte.

Die Erhöhungen des Leitzinses durch die Fed haben den Druck auf die Banken erhöht. Sehnsüchtig hoffen daher Banken, denen es nicht so gut geht, dass die US-Notenbank in Zukunft auf Zinserhöhungen verzichtet.

Aber nicht nur die Zinsen, setzen die angeschlagenen Banken unter Druck. Auch die anhaltende Schwäche auf dem Markt für Büroimmobilien setzen den Banken gerade zu. Einer Analyse der „Bank of America“ zufolge, haben Regionalbanken rund 70 Prozent der Gewerbeimmobilien in ihren Büchern. Sollten die Preise für die früher sehr begehrten Bürotürme in den nächsten Monaten weiter sinken und Kredite ausfallen, dann könnte es für manche Bank schnell noch enger werden als es ohnehin schon im Moment ist. Ökonomen machen in diesem Zusammenhang wenig Hoffnung und sehen in den kommenden Monaten Immobilien in den USA weiter in den Keller fallen.

Aktie geriet nach Bekanntwerden ins Schlingern

Die Ankündigung der Übernahme der „Pacwest“ durch die „Banc of California“ brachte die Aktie Pacwest-Aktie erst einmal ziemlich ins Schlingern. Zeitweilig brach der Kurs um 27 Prozent ein, erholte sich dann aber wieder nachbörslich und lag schließlich gut 31 Prozent im Plus.

Die Aktien der „Banc of California“ hingegen stiegen um 22 Prozent, nachdem das „Wall Street Journal“ berichtet hatte, dass beide Banken über eine Fusion verhandeln.

Der Zusammenschluss von „Banc of California“ und der „Pacwest“ wird laut dem Portal „Finanzmarktwelt“ ein Vermögen von 36 Milliarden Dollar haben. Das ist weniger, als die „Pacwest“ alleine noch Ende März hatte. Das Unternehmen wird dann zukünftig unter dem Namen der „Banc of California“ firmieren. Vorstandsvorsitzender der neuen Bank wird dann Jared Wolff sein, der das Management leiten soll. Der Abschluss der nun einzuleitenden Fusion wird Ende dieses Jahres oder Anfang 2024 erwartet.