Türkische Zentralbank belässt Leitzins den fünften Monat in Folge bei 19 Prozent

Ein Bild vom 14. August 2018 zeigt das Logo der türkischen Zentralbank (TCMB) am Eingang des Hauptsitzes der Bank in Ankara, Türkei. Foto: ADEM ALTAN/AFP via Getty Images

Den fünften Monat in Folge lässt die türkische Zentralbank den Leitzins unverändert bei 19 Prozent. Der Leitzins bleibe auf einem höheren Niveau als die Inflationsrate, bis es Hinweise auf eine „nachhaltig“ sinkende Teuerung gebe, teilte die Zentralbank nach ihrer Sitzung am Donnerstag mit. Im Juli war die Inflationsrate auf ein Zweijahreshoch von 18,95 Prozent geklettert.

Nach herrschender Ökonomenlehre sind die Leitzinsen eines der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen einen hohen Preisauftrieb. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sieht in hohen Zinsen aber eine Bremse für das Wirtschaftswachstum und ist der Meinung, hohe Leitzinsen würden die Inflation eher anheizen. Er nannte hohe Zinsen einmal „Mutter und Vater allen Übels“.

Am Donnerstag sagte Erdogan erneut, „hohe Zinsen bringen uns eine hohe Inflation“. Doch der August sei ein „Umkehrpunkt“: „Im August, so Gott will, werden wir auf eine niedrige Inflation umschwenken.“ Analyst Timothy Ash von Bluebay Asset Management in London erklärte, Erdogan erwarte nun wohl eine Zinssenkung im September.

Erdogan hatte im März nach einer Anhebung der Leitzinsen den damaligen Zentralbankchef entlassen. Neuer Zentralbankpräsident ist der Erdogan-Getreue Sahap Kavcioglu. (afp)

