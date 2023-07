Apple beendet seinen Foto-Dienst – so können Nutzer ihre Fotos sichern

Foto: Jack Guez/AFP via Getty Images

Eine Frau mit einem iPhone, Archivfoto. Foto: Jack Guez/AFP via Getty Images

Apple wird in rund zwei Wochen das Fotoalbum „Mein Fotostream“ von iPhones dauerhaft löschen. Laut dem Unternehmen wurde das Hochladen von Bildern in das Album bereits eingestellt.

„Mein Fotostream“ ist ein iCloud-Dienst, den Apple im Jahr 2011 eingeführt hatte. Mit diesem Dienst werden Fotos vorübergehend hochgeladen, damit sie auf einem anderen Gerät mit aktiviertem „Mein Fotostream“ angezeigt werden können. Die Benutzer können die Bilder auf dieses Gerät importieren.

In Kürze wird das Fotoalbum nicht mehr zur Verfügung stehen. Nutzer sollten noch vorher ihre Fotos aus diesem bald gelöschten Album anderswo speichern. Der Dienst speicherte bis zu 1.000 Fotos für etwa 30 Tage, danach werden diese automatisch aus der iCloud von Apple gelöscht.

Apple bestätigte in einer kürzlich veröffentlichten Mitteilung, dass „Mein Fotostream“ nur noch bis zum 26. Juli verfügbar ist. Einen Grund für die Schließung des 2011 eingeführten Dienstes nannte Apple nicht. Laut dem Unternehmen aus Kalifornien können die Benutzer bereits seit dem 26. Juni keine neuen Fotos mehr hochladen.

Apple erklärt: „‚Mein Fotostream‘ ist ein von iCloud-Fotos getrennter Dienst. In Zukunft ist iCloud-Fotos der beste Weg, um die Fotos und Videos, die Sie aufnehmen, auf allen Ihren Geräten auf dem neuesten Stand zu halten und sicher in iCloud zu speichern.“ Und weiter: „Wenn Sie iCloud-Fotos bereits auf allen Ihren Geräten aktiviert haben, müssen Sie nichts weiter tun – Ihre Fotos sind bereits hochgeladen und in iCloud gespeichert.“

Wie man Fotos aus „Mein Fotostream“ speichert

Doch wie können die Nutzer nun ihre auf „Mein Fotostream“ gespeicherten Bilder sicher an einem anderen Ort speichern? Apple rät hierfür, die entsprechenden Fotos zu öffnen und auf den Abschnitt „Alben“ zu tippen. Anschließend auf „Mein Fotostream“ tippen und auf „Auswählen“ klicken. Danach sollten die Nutzer auf die Fotos tippen, die sie speichern möchten. Dann ist auf die Schaltfläche „Teilen“ zu klicken und letztlich auf „Bild speichern“. Auf einem Mac importiert das System die Fotos automatisch in die Fotosammlung.

„Die Fotos in ‚Mein Fotostream‘ sind bereits auf mindestens einem Ihrer Geräte gespeichert. Solange Sie also das Gerät mit den Originalen haben, gehen bei diesem Vorgang keine Fotos verloren“, schreibt Apple auf seiner Support-Seite. Anschließend empfiehlt Apple, iCloud-Fotos zu aktivieren, wenn die Bilder auf mehreren Geräten gespeichert und zugänglich sein sollen.

Allerdings bietet iCloud nur fünf Gigabyte kostenlosen Speicherplatz. Wer mehr Speicherplatz haben will, muss eine monatliche Gebühr bezahlen. Laut der Website von Apple sind die Preise der iCloud-Speicherplatz-Pakete wie folgt:

50 Gigabyte: 0,99 US-Dollar (0,90 Euro)

200 Gigabyte: 2,99 US-Dollar (2,71 Euro)

zwei Terabyte: 9,99 US-Dollar (9,07 Euro)

„Sie können iCloud-Fotos auf jedem iPhone mit iOS 8.3 oder höher, iPad mit iPadOS 8.3 oder höher und Mac mit OS X Yosemite oder höher aktivieren“, heißt es. „Danach können Sie Ihre Fotos und Videos in der Fotos-App auf Ihrem iPhone, iPad, Mac, Apple TV oder über iCloud.com ansehen und sogar mit einem Windows-PC über iCloud für Windows synchronisieren.“

Andere Updates

Vor einigen Wochen veröffentlichte Apple ein Update für Geräte mit der neuesten Version von iOS, das zwei schwerwiegende Sicherheitslücken behebt. Berichten zufolge nutzen Hacker diese Lücken aus, die derzeit auf iPhones und iPads abzielen.

Laut einer Support-Seite von Apple behebt iOS 16.5.1 ein Problem im Kernel, das mit dem Code CVE-2023-32434 verfolgt wird und es einem Angreifer ermöglichen könnte, Code mit Rechten auf Kernel-Ebene auszuführen. Der Kernel ist ein zentrales Modul eines Betriebssystems, auch Betriebssystemkern genannt. Wie bei früheren Sicherheitsupdates veröffentlichte Apple keine weiteren Informationen über die Behebung.

„Apple ist sich eines Berichts bewusst, der besagt, dass dieses Problem für iOS-Versionen, die vor iOS 15.7 veröffentlicht wurden, aktiv ausgenutzt worden sein könnte“, so das Unternehmen.

Es gibt Berichte, wonach Apple bald die Unterstützung für einige ältere iPhone- und iPad-Modelle mit der Veröffentlichung von iOS 17 später in diesem Jahr einstellen wird. Dazu gehören das iPhone 8, das iPhone 8 Plus und das iPhone X sowie Geräte, die 2017 und früher auf den Markt kamen. Das bedeutet, dass diese kein Update für iOS 17 erhalten werden.

Dieser Artikel erschien im Original auf theepochtimes.com unter dem Titel „Apple Will Permanently Delete iPhone Photos in July: Here’s How to Keep Yours Safe“ (redaktionelle Bearbeitung il und mf)